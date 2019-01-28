Son Dakika Haberleri: Gelirleri Otizmli Çocuklara Bağışlanacak 'İyilik' Koşusu

Gelirleri Otizmli Çocuklara Bağışlanacak 'İyilik' Koşusu

34 dakika önce

İSTANBUL (İHA) – Gelirleri Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak sağlıklı yaşam koşusu Pazar günü start alacak.

Gelirleri Otizmli Çocuklara Bağışlanacak 'İyilik' Koşusu, System.String[]
İSTANBUL (İHA) – Gelirleri Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak sağlıklı yaşam koşusu Pazar günü start alacak.

'Yaşamak çok güzel' sloganıyla yaşama dair güzellikleri misafirleriyle buluşturan Akbatı AVM, 24 Mart Pazar günü misafirlerini spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde buluşturacak. Yapılan açıklamaya göre bu yıl Akbatı Koşusu'nu ikinci kez gerçekleştirecek olan Akbatı, koşu kayıt gelirleri ile Tohum Otizm Vakfı'nı destekleyecek.

Koşu, 24 Mart Pazar günü, 10: 00-12: 00 saatleri arasında 10K, 5K ve Akbatı Çocuk Koşusu şeklinde üç farklı parkurda gerçekleşecek. Çocuk koşusuna 4-12 yaşları arasındaki tüm minik misafirler katılabilecek. Koşunun ardından Festival Park alanında saat 16: 00'a kadar devam edecek spor, müzik ve eğlenceyi biraraya getiren etkinliklerde, misafirler keyifli bir gün yaşayacak.

Koşu için akbatikosu.com web sayfası üzerinden online kayıt yapılabiliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:42 Kaynak: İHA

Ekonomi
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