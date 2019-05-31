Son Dakika Haberleri: Gelişecek teknoloji çipte durmaz!
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Gelişecek teknoloji çipte durmaz!

10 dakika önce

"Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat" söyleşilerinin bu defaki konuğu "İşim aynı zamanda en büyük eğlencem" diyen Ufuk Tarhan... Ünlü fütüristle her alanda müthiş bir dönüşümün bizi beklediği geleceği konuştuk. (Nermin Sayın)

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"Biraz Kitap, Biraz Sanat, Çokça Hayat" söyleşilerinin bu defaki konuğu "İşim aynı zamanda en büyük eğlencem" diyen Ufuk Tarhan... Ünlü fütüristle her alanda müthiş bir dönüşümün bizi beklediği geleceği konuştuk. (Nermin Sayın)
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03 
Ekonomi
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