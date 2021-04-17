Gelişen teknikler kalp ameliyatlarının tekrarlanmasında riski azaltıyor - Son Dakika

Kalp cerrahilerinde özellikle de koroner bypass operasyonlarında çeşitli nedenlerle operasyonların tekrarlanması gerekebildiği, kalp ameliyatlarının 2'nci, 3'üncü hatta 4'üncü kez tekrarlanması ilk ameliyata göre riski biraz daha artırdığı ancak gelişen tekniklerle bu risklerin azaldığı kaydedildi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Güden, 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftasına ilişkin yaptığı açıklamada, tekrarlanan 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü kalp ameliyatlarına dikkati çekti. Prof. Dr. Güden, toplumda en çok merak edilen sorunun 'Bir kez kalp ameliyatı oldum, ikinci kez olmam gerekiyor mu' olduğunu belirterek, "Her kalp ameliyatı olan hasta ileride bir kez daha olacak diye bir kaide yok. Bu ihtimal özellikle koroner arter hastalığında yapılan bypassların ileride tıkanması veya diğer damarlarda yeniden darlık olması durumunda artar. Günümüzde yapılan bypasslarda göğüs damarları kullanıldıkça bu ihtimal azalıyor, hastanın ileride yeniden ameliyat olma ihtimali düşüyor. O yüzden bacaktan ziyade göğüs damarları kullanılarak bypass yapmak çok daha iyi sonuçlar veriyor" dedi.

"5 KEZ AMELİYAT OLAN HASTALARIMIZ VAR"

Bir hastada 4'üncü kez koroner arter bypass gerçekleştirdiklerine de değinen Güden, "Günümüzde stent teknolojisinin gelişmesiyle eskisi kadar ameliyat tekrarlarına ihtiyaç duyulmuyor. Şayet hastanın damarlarında yeniden bir tıkanıklık oluşursa tekrar bypass uygulanabilir. Kapak tamiri olmuş ya da kapağı değişmiş hastalarda ise yine ilerleyen dönemde ameliyat yapılabilir. Çünkü enfeksiyonlar, kapağın kenarlarındaki kaçaklar veya dokuların kapağın alanına doğru ilerlemesi yeniden daralmalara yol açabilir. Bu durumlarda da yeniden kapaklar değiştirilmeli. Mesela bu durumlarla karşılaşıp 5'inci kez ameliyat olan hastalarımız da var. Ancak üst üste risk vermek istemediğimiz için bu hastaları ancak son seçenek olduğunda ameliyat ediyoruz" diye konuştu.

"TEKRARLANAN AMELİYATLARDA BAŞARI ORANIMIZ YÜKSEK"

Risk durumunun ameliyata ve hastalığa göre değiştiğini, kapak ameliyatlarının ilkinin de ikincisinin de belli riskler barındırdığını ifade eden Prof. Dr. Güden, "Kalbin kasılması, akciğerlere giden basıncın yüksekliği ameliyatın risklerini belirler. Ancak tekrarlanan ameliyatlarda görülebilecek en büyük problem kanama veya yırtılma ihtimalidir. Tabii gelişen tekniklerle bu risklerin azaldığını söyleyebiliriz. Genel anlamda bir problem yaşanmadığında tekrarlanan ameliyatlar sonrası hastaları ilk ameliyattaki gibi aynı sürede taburcu edebiliyoruz. Tabii bu her tekrarlanan ameliyat ilki gibi olacak demek değil. Çünkü bu hastalar bize geldiğinde düşük kondisyonlu ve birçok merkezde ameliyat edilemedikleri için epey zaman kaybetmiş oluyorlar. Ancak referans merkezi olduğumuz ve teknolojimiz ileride olduğu için tekrarlanan kalp ameliyatlarındaki başarı oranımız oldukça yüksek" şeklinde konuştu.