Sanal dünyaya açılan kapı her alanda hayatı kolaylaştırıyor

Gelişen teknolojiyle sıkça duyulmaya başlanan ve oyun amaçlı kullanımının yanı sıra sağlık, eğitim, güvenlik gibi alanlarda da öne çıkan sanal gerçeklik gözlükleri, yediden yetmişe herkese sanal dünyanın kapılarını aralıyor.

Özellikle askeri alanda aktif kullanılan artırılmış gerçeklik teknolojisinin sağladığı imkanlar, risk ve maliyeti azaltarak verimi artırıyor.

Asker ve polislerin, eğitim, tatbikat gibi faaliyetler sırasında kullandığı sensörler ve akıllı gözlükler, eğitim alanını terk etmeden gerçek bir operasyon deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

Sanal operasyona katılan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, suçlularla yaşanabilecek çatışmayı sanal ortamda tecrübe ediyor.

Giyilebilir teknoloji ile donanan PÖH'ler, Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) aldığı eğitimler sayesinde dikkat, disiplin ve güvenlik konularında daha bilinçli hale geliyor.

AA muhabirine eğitimlerle ilgili bilgi veren özel harekat polisi, 3 boyutlu SATEM'in sıfırdan projelendirilerek nihai aşamaya getirildiğini ve 2019'dan itibaren aktif şekilde kullanıldığını söyledi.

Geçmişte yaşanan olaylara şahit olmuş gazi personelin deneyimlerinden elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan senaryolar sayesinde, yeni personelin tecrübesinin arttırıldığını belirten özel harekat polisi, "Bu yöntem, poligon, uçak, otobüs ve benzeri eğitimlerdeki riskleri sıfıra indirdi. Çoğunlukla meskun mahal operasyonları için eğitim alan personel dikkat, disiplin ve güvenlik konularında daha bilinçli hale geldi. Personel, eğitim sonunda yapılmış olan operasyonun tekrar görüntülerini izleyerek analiz ve değerlendirme yapma imkanı sağlamış oldu. Sistemde, bu zamana kadar 30 milyon adedin üzerinde dijital fişek kullanıldı. Fişek maliyetleri düşünüldüğünde, ekonomik açıdan büyük tasarruf sağlanmakta." diye konuştu.

Özel harekat polisi, simülatör sisteminde altyapı olarak, sinema sektöründe kullanılan "Motion Capture" olarak bilinen hareket yakalama teknolojisinden yararlanıldığını belirterek, sistemin, Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara gibi illerdeki gerçek bölgeler, önemli tesisler senaryolaştırılarak modellendiğini anlattı.

Arazi, bina, uçak, rehine kurtarma operasyonu, konvoya saldırı, miting saldırısı gibi senaryoların, gerçek fiziki ortamlar modellenerek eğitim programına alındığını aktaran özel harekat polisi, gerçek hayat şartlarını ve uzak alan çatışma ortamlarının, sanal ortamda birebir deneyimlendiğini söyledi.

-"Yakında sistemin elbiseleri de gelecek"

Kullanımı her alanda yayılan sanal gerçeklik gözlüklerinin oyun amaçlı kullanımı da sürüyor. Sanal gerçeklik oyun salonu işletmecisi Ferhat Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yaştan müşterisi olduğunu, kullanıcıların gözlüğü takarak doğrudan oyun alanının içine girdiklerini kaydetti.

Salonda şimdilik sadece gözlük ve joy-sticklerin kullanıldığını belirten Saygı, "Bu joysticklere silah, kılıç gibi aparatlar takabiliyorsunuz. Yakında sistemin elbiseleri de gelecek. Mesela silahlı bir oyun oynarken size kurşun geldiğinde o kurşun size fiziksel olarak zarar vermese de hissedeceksiniz, hatta çok az bir acı duyacaksınız." dedi.