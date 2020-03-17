Gelişen ülke paraları %30 eriyebilir
44 dakika önce
Koronavirüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi sonrası Fed ve diğer merkez bankalarının 'bazuka' parasına rağmen, risk iştahındaki bozulma gelişen ülke paralarını hırpalayabilir.
Koronavirüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi sonrası Fed ve diğer merkez bankalarının 'bazuka' parasına rağmen, risk iştahındaki bozulma gelişen ülke paralarını hırpalayabilir.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:08
Son Dakika Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek