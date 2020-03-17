Gelişen ülke paraları %30 eriyebilir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gelişen ülke paraları %30 eriyebilir - Son Dakika Ekonomi

Gelişen ülke paraları %30 eriyebilir

44 dakika önce

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi sonrası Fed ve diğer merkez bankalarının 'bazuka' parasına rağmen, risk iştahındaki bozulma gelişen ülke paralarını hırpalayabilir.

Gelişen ülke paraları %30 eriyebilir, System.String[]

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi sonrası Fed ve diğer merkez bankalarının 'bazuka' parasına rağmen, risk iştahındaki bozulma gelişen ülke paralarını hırpalayabilir.

Koronavirüs, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:08 
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