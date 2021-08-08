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Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor - Son Dakika

Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor

08.08.2021 16:02

Galatasaray'da Radamel Falcao dönemi bitmek üzere. Takım bulması istenilen Falcao, sözleşme fesih şartlarını görüşmek için masaya oturmaya razı geldi. Galatasaray yönetimi, Falcao'nun menajerlik şirketine haber gönderdi ve İstanbul'da toplantı ayarlandı. Hafta içi ayrılığın resmiyet kazanması bekleniyor. Kolombiyalı yıldızı İstanbul'a indiği gün binlerce taraftar karşılamış, dünya basını bu transferi konuşmuştu. Falcao'nun Galatasaray'a gidiş ve gönderiliş şekli birbirine hiç benzemedi.

Geldiği günden bu yana sakatlıkların kurbanı olan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Falcao'da artık düğüm çözülüyor. Kolombiyalı futbolcu, yapılan baskının farkında ve şartları görüşmeye hazır. Yönetim, Falcao'nun menajerlik şirketine haber verdi ve İstanbul'da toplantı ayarlandı.

İSTANBUL'A GELECEK

Sporx'in haberine göre Gestifute şirketinden bir yetkili hafta içi İstanbul'a gelecek. Ve yapılacak görüşmede ayrılıkla ilgili fesih şartları konuşulacak.

Taraftarın gelmesi için ortalığı ateşe verdiği Falcao, şimdi fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor

YANGIN YERİ

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a gelişi büyük ses getirmişti. Kolombiyalı futbolcuyu İstanbul'da binlerce taraftar ve yüzlerce basın mensubu karşılamıştı. Mahşer yerini andıran görüntünün ardından statta dillere destan bir imza töreni düzenlenmişti. Ancak sakatlıklar, mutluluğun saha içinde yaşanmasına engel oldu. Kolombiyalı forvet, her sezon başına 7 milyon euroya yakın ücret aldı.

Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor
Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor

Galatasaray, İstanbul, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor - Son Dakika Spor


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