Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor

Geldiği günden bu yana sakatlıkların kurbanı olan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Falcao'da artık düğüm çözülüyor. Kolombiyalı futbolcu, yapılan baskının farkında ve şartları görüşmeye hazır. Yönetim, Falcao'nun menajerlik şirketine haber verdi ve İstanbul'da toplantı ayarlandı.

İSTANBUL'A GELECEK

Sporx'in haberine göre Gestifute şirketinden bir yetkili hafta içi İstanbul'a gelecek. Ve yapılacak görüşmede ayrılıkla ilgili fesih şartları konuşulacak.

YANGIN YERİ

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a gelişi büyük ses getirmişti. Kolombiyalı futbolcuyu İstanbul'da binlerce taraftar ve yüzlerce basın mensubu karşılamıştı. Mahşer yerini andıran görüntünün ardından statta dillere destan bir imza töreni düzenlenmişti. Ancak sakatlıklar, mutluluğun saha içinde yaşanmasına engel oldu. Kolombiyalı forvet, her sezon başına 7 milyon euroya yakın ücret aldı.