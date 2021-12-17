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GELİŞİM GERİLİĞİ ŞİKAYETİYLE GİTTİ, KALBİNİN DELİK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ - Son Dakika

GELİŞİM GERİLİĞİ ŞİKAYETİYLE GİTTİ, KALBİNİN DELİK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

17.12.2021 12:50

KONYA'da gelişim geriliği olan Hiranur Ceylan'ın (14) götürüldüğü hastanede kalbinin doğuştan delik ve kalp kapakçığının birinin olmadığı belirlendi.

KONYA'da gelişim geriliği olan Hiranur Ceylan'ın (14) götürüldüğü hastanede kalbinin doğuştan delik ve kalp kapakçığının birinin olmadığı belirlendi. 4 saat süren ameliyatla sağlığına kavuşan Hiranur Ceylan, 'Geceleri uyurken sürekli kolum uyuşuyordu. Gelişimim yavaş olunca ve çok ağrım olunca hastaneye geldik. Beni hemen ameliyat ettiler ve kalbimdeki deliği kapattılar' dedi.

Anne ve babası olan, anneannesi Fatmaana Cesur (55) ile birlikte yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Hiranur Ceylan, gelişim geriliği şikayetiyle birçok kez doktora götürüldü. Verilen ilaçları kullanan Hiranur'un gelişiminde değişim olmadı. 2 ay önce de anneannesi, Hiranur'u Konya Şehir Hastanesi'ne götürdüğünde kalbinde delik, kalp kapakçığının da birinin olmadığı belirlendi. Ameliyata alınan Hiranur, 4 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu. Yaşıtlarından küçük göründüğünü, bunun sebebinin de kalbindeki delik olduğunu öğrendiğini söyleyen Hiranur Ceylan, 'Geceleri uyurken, sürekli kolum uyuşuyordu. Çok ağrım olunca hastaneye geldik. Beni hemen ameliyat ettiler ve kalbimdeki deliği kapattılar. Doktorlara çok teşekkür ediyorum onlar olmasa ben iyileşemezdim' dedi.

'NORMALE DÖNECEK'

Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'nden Dr. Hüseyin Dursin, ise şöyle konuştu:

'Bu hastalık, erken tanı ile tedavi edilmesi gereken bir hastalık ama Hiranur biraz geç kalmış. 2 ay önce çocuk kardiyoloji bölümüne gelmiş. Nefes darlığı ve gelişim geriliği şikayeti vardı. Atriyal septal defekt (kalpte delik) tanısı konuldu. Biz de kısa sürede ameliyatını yaptık, şifasına kavuştu. Ameliyat çok başarılı geçti. Hiranur'un kalbindeki delik çok büyüktü ve kalp kapakçığının biri yoktu. Mecburen açık ameliyat gerçekleştirdik. Bu ameliyatın daha erken yapılması gerekiyor ama Hiranur çok geç kalmış. Bundan sonra da gelişim geriliği normale dönecek' diye konuştu.

'GEÇ KALMIŞSINIZ' DEDİLER?

Torunu Hiranur'un gelişim geriliğinin kalbindeki delikten kaynaklandığını öğrenince şoke olduğunu söyleyen Fatmaana Cesur, "Gelişimi yavaş diye doktora getirince kalbinde delik olduğunu öğrendik, şoke olduk. Geç kalmışsınız, dediler. Buradan herkese sesleniyorum. Çocuklarında bir problem varsa hemen doktora götürsünler, geç kalmasınlar. Torunumu ben büyüttüm, bu süreç benim için çok zor oldu. Ameliyattan çıkana kadar zor durdum. Doktorlardan Allah razı olsun? dedi.

GELİŞİM GERİLİĞİ ŞİKAYETİYLE GİTTİ, KALBİNİN DELİK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
GELİŞİM GERİLİĞİ ŞİKAYETİYLE GİTTİ, KALBİNİN DELİK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
GELİŞİM GERİLİĞİ ŞİKAYETİYLE GİTTİ, KALBİNİN DELİK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
GELİŞİM GERİLİĞİ ŞİKAYETİYLE GİTTİ, KALBİNİN DELİK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
GELİŞİM GERİLİĞİ ŞİKAYETİYLE GİTTİ, KALBİNİN DELİK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Şehir Hastanesi, Doktora, Konya, Kalp, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GELİŞİM GERİLİĞİ ŞİKAYETİYLE GİTTİ, KALBİNİN DELİK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ - Son Dakika


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