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Gelişim Üniversitesi Şanlıurfa'da rehber öğretmenleriyle buluştu - Son Dakika

Gelişim Üniversitesi Şanlıurfa'da rehber öğretmenleriyle buluştu

25.12.2021 19:45

Gelişim Üniversitesi Şanlıurfa'da rehber öğretmenleriyle buluştu İstanbul Gelişim Üniversitesi, Şanlıurfa'da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenlerine yönelik "Z Kuşağına Dokunmak" semineri düzenledi.

Gelişim Üniversitesi Şanlıurfa'da rehber öğretmenleriyle buluştu

ŞANLIURFA - İstanbul Gelişim Üniversitesi, Şanlıurfa'da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenlerine yönelik "Z Kuşağına Dokunmak" semineri düzenledi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Şanlıurfa'da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenlerine yönelik "Z Kuşağına Dokunmak" semineri düzenledi. Özel bir mekanda gerçekleştirilen programa, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, Gelişim Üniversitesi Dış İlişkiler Tanıtım Daire Başkanı Bülent Değirmenci, Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Aslıhan Selçuk, Gelişim Üniversitesi Güneydoğu Bölge Temsilcisi Hüseyin Çelik ile Şanlıurfa'da eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürleri ve rehber öğretmenleri katıldı.

"Z Kuşağı, geleceğin bilim adamları, üreticileri ve liderleri"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nail Öztaş, seminer sonrası yaptığı açıklamada, üniversite olarak Türkiye'nin dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle Z Kuşağına yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlediklerini söyledi. Rektör Öztaş, "Üniversitemiz topluma faydalı gelişim çerçevesinde, ülkemizin çeşitli illerinde, özel okullarla iş birliği halinde çeşitli faaliyetler düzenliyor. Bugün düzenlediğimiz faaliyette okulumuzun elamanlarından Aslıhan hanım, rehber öğretmenlerimizle, idarecilerimizle Z Kuşağını konuştu. Bu kuşak çok anılan, çok telefuz edilen bir kuşak. Ancak özelliğini henüz tanımlayamadığımız kendilerinden çok büyük değişikliklerin beklendiği bir kuşak. Gençlerimiz ve çocuklarımız 1995 doğumlular olarak tanımlanıyor. Geleceğin üreticileri, geleceğin tüketicileri, geleceğin liderleri, geleceğin bilim adamları, bizim bunları tanımaya ihtiyacımız var. Onların içerisinde bulunacakları dünya üretim biçimleriyle farklılaşacak. Eğitim alışkanlılıklarıyla farklılaşacak. Kullanacakları teknolojilerle çok farklılaşacaklar. Biz bu gençleri ne kadar iyi anlayabilirsek, ne kadar iyi tanıyabilirsek, onları o geleceğe daha iyi hazırlayabilme imkanına sahip olacağız" dedi.

Katılımcılara "Z Kuşağına Dokunmak" semineri veren Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Aslıhan Selçuk, seminer sonrası açıklamasında, "Seminerimizde Z Kuşağını konuştuk. 1995 ve sonrası doğumluları Z Kuşağı olarak adlandırıyoruz. Bu kuşağın dinamikleri farklı olduğu için hayata bizlerden farklı bakıyorlar. Farklı özelliklere sahipler. Otoriteye birazcık karşılar. Şeffaflar, doğrucular. Haklarını savunuyorlar ama aynı zamanda çok ciddi bir sosyal medya tüketicisidirler. Z Kuşağını bu anlamda anlamak rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrenmek önemlidir. Z Kuşağıyla nasıl iletişim kurabileceğimizi, nasıl buluşturacağımızı konuştuk. Oldukça verimli bir eğitimdi" ifadelerini kullandı.

Gelişim Üniversitesi Şanlıurfa'da rehber öğretmenleriyle buluştu
Gelişim Üniversitesi Şanlıurfa'da rehber öğretmenleriyle buluştu
Gelişim Üniversitesi Şanlıurfa'da rehber öğretmenleriyle buluştu

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gelişim Üniversitesi Şanlıurfa'da rehber öğretmenleriyle buluştu - Son Dakika


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