Yolların yeni hakimi Hennessey Venom F5 Roadster tanıtıldı!

Hennessey, ilk olarak 2019 yılında görsellerini paylaştığı ve tasarımı ile tüm dünyayı etkilemeyi başaran Venom F5 Roadster modelini nihayet tanıttı. Kaputun altında bir canavar saklayan bu spor otomobil, kendi alanında en iyi olduğunu iddia ediyor. İşte Hennessey Venom F5 Roadster özellikleri ve fiyatı…

Hennessey Venom F5 Roadster özellikleri ve fiyatı

Hennessey Venom F5 Roadster, özellikleri ile sektöre yeni bir soluk getiriyor. Araç, kaputunun altında tam 1817 beygir güce ve 1617 Nm torka sahip 6.6 litre hacminde bir V8 motorunu barındırıyor. Şanzıman tarafında ise 7 ileri çift kavramalı bir sistem bulunuyor.

Tabii teknik veriler birçok kişi için havada kalabilir. Fakat şirketin Venom GT Spyder'ı geride bırakarak 483 km/s hıza ulaştığı yönündeki iddiası çoğu spor otomobil hayranını heyecanlandıracaktır. Üstelik bu veriye üstü açık haldeyken erişebiliyor.

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Tabii genele baktığımızda çıkartılabilir tavanın 18 kilogramlık ağırlığın aslında oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü otomobilin tamamı karbon fiberden yapılıyor ve toplam ağırlığı 1.406 kg. Yani olabilecek en hafif ve dayanıklı malzemeye yer verildiğini söyleyebiliriz.

Aracın arka tarafında ise temperli bir motor koruma camı bulunuyor. Otomobilin tam orta kısmına konumlandırılan bu motor yüksek ısılara ulaşabildiği için Hennessey burada 540 santigrat dereceye kadar dayanabilen özel bir cam kullanıyor.

Hennessey Venom F5 Roadster fiyatı ise beklendiği üzere üst kademeden açıklandı. Planlanana göre bu otomobilden yalnızca 30 adet üretilecek ve her biri 3 milyon dolardan satışa sunulacak. İlk aracın ise bu yıl sahibine teslim edileceği belirtiliyor. Tabii Türkiye'ye resmi olarak gelmeyecektir.

Fakat ithal yollar ile karşılaşmamız mümkün. Bu nedenle güncel kur oranını göz önünde bulundurursak, vergiler, yol ve aracı masrafları hariç 54 milyon TL'nin üzerinde bir fiyatla satılacağını söyleyebiliriz.

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