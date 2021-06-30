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Gelişmiş Uzaylı Türü İnsanlığı Yok Edebilir" - Son Dakika

Gelişmiş Uzaylı Türü İnsanlığı Yok Edebilir"

30.06.2021 11:06
Gelişmiş Uzaylı Türü İnsanlığı Yok Edebilir

Bilimadamları uyardı, uzaylı gelişmiş türler insanlığı yok etmek isteyebilir!

Bilimadamları uyardı, uzaylı gelişmiş türler insanlığı yok etmek isteyebilir!

Gelişmiş bir uzaylı türü, bilim adamlarının herhangi bir Dünya dışı varlığa temkinli yaklaşması gerektiğine inanan bir uzmana göre, insanlığı yok etmek ve Dünya'yı kendilerine almak isteyebilirler.

Merak, bilim adamları için en büyük motivasyon kaynağıdır, ancak bir uzman, uzaylılarla iletişim kurmadan önce dürtüleriyle savaşmalarının en iyisi olabileceğine inanıyor. 'ndeki astrofizikçi ve Keele Gözlemevi direktörü Jacco van Loon, gelişmiş bir Dünya dışı türünün insanları kolayca gelişmemiş veya baş belası olarak görüp bizi buna göre yok etmeye çalışabileceğine dair uyardı.

Dünya'daki yaşam, evrenin yaşına kıyasla daha yenidir. Gezegenimizdeki ilk yaşam belirtileri yaklaşık 3.5 milyar yıl önce ortaya çıktığı gözüküyor, ancak evren yaklaşık 10 milyar yıldan daha uzun bir süredir bulunmakta.

Yaşam Dünya'ya özgü değilse, bu uzaylıların Dünya'daki yaşamla aynı yörüngeyi izlediğini varsayarsak, karşımıza bir canlı türünün gelmesi ve çok daha gelişmiş olması son derece mümkündür. İnsanlığın geçmişine bakılırsa, teknolojik olarak daha gelişmiş bir tür, Avrupalıların yerli Amerikalılarla karşılaştığı ve Yeni Dünya'yı fethetmek için neredeyse onları öldürdüğü zaman olduğu gibi, teknolojik zaman ölçeğinde ilerlemeyen medeniyetlere genellikle saygı duymadığı gözükmektedir.

"UZAYLILAR BİZİMLE İLGİLENEBİLİR"

Prof. van Loon, gelişmiş bir türün bizi kolayca yok edebileceğini söylerken, uzaylıların neden hala Dünya ile iletişim kurmadığına dair bir soruyu yanıtladı;

The Conversation'da şunları yazdı: "Uzaylılar... gezegenimizle ilgilenebilirler. Dünya, yaşam için mükemmel koşullara sahiptir."

"Yabancılar, iklim değişikliği, nükleer savaş veya muazzam bir asteroit etkisi gibi herhangi bir nedenle kendi gezegenlerini terk etmek zorunda kaldıklarında başka bir eve ihtiyaç duyabilirler.

"Arkadaşlık aramamaları da mümkün."

"İnsanların Dünya'da bir yere seyahat edip zalimce davrandığı, orada yaşayan insanları öldürdüğü veya köleleştirdiği zaman tarihimizden pek çok örnek var."

"Dünya'ya yerleşen uzaylılar yollarından çekilmemizi isteyebilirler. Başka bir neden daha var - insanlar diğer yaşam formlarını yiyen yırtıcı hayvanlardır. Uzaylılar da bizi besleyici veya lezzetli bulabilirler."

Ancak Prof. van Loon, uzaylıların bizimle ilgilenmeyebileceğini de söyledi, ancak bu onları yakın gelecekte bulamayacağımız anlamına gelmiyor.

Devam etti: "Bazı uzaylılar bizi sıkıcı, anlaşılması zor, dikkatlerini hak etmeyecek kadar ilkel veya potansiyel olarak hastalık taşıyan bulabilirler."

"Bazı uzaylılar kendi Dünyalarının ötesindeki yaşamla ilgilenmeyebilirler."

"Öte yandan, bizimki gibi bir yaşam aslında çok yaygın olabilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok Dünya ve medeniyet varken, henüz onların dikkatini çekmemiş olabiliriz."

"Eğer durum buysa, yakında kendimiz için yakındaki yıldızların etrafındaki uzaylı yaşamı tespit edebiliriz."

Gelişmiş Uzaylı Türü İnsanlığı Yok Edebilir

Savaş, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Gelişmiş Uzaylı Türü İnsanlığı Yok Edebilir' - Son Dakika


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