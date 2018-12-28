Son Dakika Haberleri: Geliştirdiği Aparat ile Bağış Kutularındaki Paraları Çalarken Yakalandı

Geliştirdiği Aparat ile Bağış Kutularındaki Paraları Çalarken Yakalandı

26 dakika önce

BURSA'da geliştirdiği bir aparat ile camilerdeki yardım kutularının içerisindeki paraları çalan şüpheli, başka bir camide aynı yöntemle hırsızlık yaptığı sırada yakalandı.

Geliştirdiği Aparat ile Bağış Kutularındaki Paraları Çalarken Yakalandı, System.String[]
BURSA'da geliştirdiği bir aparat ile camilerdeki yardım kutularının içerisindeki paraları çalan şüpheli, başka bir camide aynı yöntemle hırsızlık yaptığı sırada yakalandı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Merkez Osmangazi ilçesinde birçok camide, geliştirdiği özel bir aparat ile yardım kutularının içerisindeki paraları çalan A.K. (54), son işinde caminin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. Güvenlik görevlisi tarafından polise teslim edilen A.K.'nin çok sayıda camide bu yöntemle hırsızlık yaptığı öğrenildi. A.K.'nin vida toplama için bir yöntem geliştirip, yardım ve bağış kutularının içerisinde sokup, rahatlıkta paraları alabildiği aparatı polis ekiplerini şaşırttı. A.K.'nın paraları çalma anı güvenlik kameralarınada yansıdı. Polis tarafından gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:56 Kaynak: DHA

Osmangazi, Merkez, Bursa, 3. Sayfa
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