Üye Girişi
Geliştirdiği defter sayesinde çocuklar yazmayı kolay öğreniyor - Son Dakika

Geliştirdiği defter sayesinde çocuklar yazmayı kolay öğreniyor

14.02.2022 20:03

Geliştirdiği defter sayesinde çocuklar yazmayı kolay öğreniyor El yazısını düzeltme hedefi icat yaptırdı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir üniversitede yüksek lisans öğrencisi olan Halil Dalgıç, kendi el yazısını düzeltmeyi hedeflerken, çocukların yazı yazmayı kolay öğrenmesini sağlayan...

Geliştirdiği defter sayesinde çocuklar yazmayı kolay öğreniyor

El yazısını düzeltme hedefi icat yaptırdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir üniversitede yüksek lisans öğrencisi olan Halil Dalgıç, kendi el yazısını düzeltmeyi hedeflerken, çocukların yazı yazmayı kolay öğrenmesini sağlayan bir defter icat etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir üniversitede yüksek lisans öğrencisi olan Halil Dalgıç, kendi el yazısını beğenmeyince bunu düzeltebilmek için kolları sıvadı. Daha önceden kafasında oluşturduğu projeyi hayata geçiren ve bunun üzerinde 3 yıl çalışan Dalgıç, çukur izli bir defter ortaya çıkardı. Yaptığı defteri ilk olarak kendisi kullanan Dalgıç, bunun işe yaradığını fark edince ürünün patentini aldı. Dalgıç, geliştirdiği defteri şimdi ise yazı yazmayı öğrenen çocuklar ve el yazısını düzeltmek isteyenler için üretiyor. Çocuklar bu defter sayesinde pratik yaparak, 13 adımda düzenli bir şekilde yazmayı öğreniyor. Dalgıç, defterini internet üzerinden satışa sunuyor.

"Adım adım derinliğini azaltıp yazıyı öğretmeyi hedefledik"

Defter hakkında bilgi veren Halil Dalgıç, "Kendi yazım fazla iyi değildi ve yazımı düzeltebilmek için aklıma böyle bir şey geldi. Daha sonra bunu yaygınlaştırarak tüm çocuklara ve yazısını iyileştirmek isteyenlere yardımcı olmak için ürettik. İnsanda ancak pratikle eğitim mümkündür. Pratik yapmadan olmaz. Bizim elimiz pratikle buna alışıyor. Örneğin spor yaparken ilk başta insan hemen 10 kilometre koşamaz. Her gün birer kilometre fazlalaştırarak mümkün olabilir. Bu da aynı şekilde 13 adımda, yeni yürümeye başlayan çocuğun elinin yavaş yavaş bırakıldığı gibi adım adım derinliğini azaltıp yazıyı öğretmeyi hedefledik" dedi.

"Çocuğu hem eğlendiriyor hem de öğretiyor"

Bu ürün için yaklaşık 3 yıl süren Ar-Ge çalışması yürüttüğünü kaydeden Dalgıç, "Sade zeminde okunaklı yazım şeklinin kazanılmasını hedefledik. Bazı çocuklar çok büyük ebatta, bazıları küçük ebatta yazıyor. Bu defter sayesinde kişinin eli alışıyor. Ancak pratikle hedefe ulaşılır. Pratik yaptığı için öğretiyor. Yoksa enjekte etmiyor tabii ki. Bunun patentini aldık. Yaklaşık 3 yıllık Ar-Ge çalışmamız oldu. Kaç adımda olması gerekiyor, kalıplarını yaptırma aşaması ve nihai ürünlerin elimize ulaşması 3 yılı buldu. Patenti de bizde. Bize dönüşler gayet başarılı olduğunu gösteriyor. Çocuğu hem eğlendirdiği hem de öğrettiğine daire geri dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.

Geliştirdiği defter sayesinde çocuklar yazmayı kolay öğreniyor
Geliştirdiği defter sayesinde çocuklar yazmayı kolay öğreniyor
Geliştirdiği defter sayesinde çocuklar yazmayı kolay öğreniyor

YORUMLAR
500

Araştırma Geliştirme, Yüksek Lisans, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geliştirdiği defter sayesinde çocuklar yazmayı kolay öğreniyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:31 26 güzergaha radar koyuldu, kurallara uymayanları ceza bekliyor!
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
19:28 Yayın ihalesiyle ilgili şaşırtan karar! TFF, teklif yapan kurumlara ek süre tanıdı
19:03 Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği tarif etti: Sevişmek çok sıradan
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
18:36 Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak
18:35 Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 farklı konuyu kapsayan anlaşma imzalandı
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 20:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: Geliştirdiği defter sayesinde çocuklar yazmayı kolay öğreniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement