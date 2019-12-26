Geliştirdiği elektrikli faytona at ve nal sesiyle nostalji kattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geliştirdiği elektrikli faytona at ve nal sesiyle nostalji kattı - Son Dakika

Geliştirdiği elektrikli faytona at ve nal sesiyle nostalji kattı

6 saat önce

Denizli'de bir girişimci tarafından üretilen elektrikli faytonlar, at ve nal sesi çıkararak nostalji yaşanılmasına olanak sağlıyor.

Geliştirdiği elektrikli faytona at ve nal sesiyle nostalji kattı, System.String[]

Denizli'de bir girişimci tarafından üretilen elektrikli faytonlar, at ve nal sesi çıkararak nostalji yaşanılmasına olanak sağlıyor.

Sarayköy ilçesinde yaşayan makine mühendisi Haluk Şahin, 13 yıl önce, faytonları çeken atlara eziyet edilmeden daha çevreci bir nostalji yaşatmak düşüncesiyle elektrikli fayton üretimine başladı.

"Fayoto" adını verdiği modele patent alan Şahin, otomobillerdeki donanımların bir kısmını elektrikli faytonlara uyarladı. Tasarlanan bir elektrikli faytona da geri manevra, yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sistemi eklendi.

Şahin, son olarak elektrikli faytona at ve nal sesi çıkaran bir sistem entegre etti. Faytona binenler böylece nostalji de yaşama imkanı bulacak.

Elektrikli faytonları Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle süsleyen Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu işe, hayvanların iş gücünde kullanılmaması gerektiği düşüncesiyle başladığını söyledi.

Hazırladığı elektrikli faytonu geliştirmeye devam ettiğinin altını çizen Şahin, "Bugün Adalar'daki konu ülkemizin gündemine geldi. Üzülerek söylemek gerekirse tasarladığımız atsız faytonda 15 yıl içerisinde bir arpa boyu kadar ilerleyemedik. Şu anda elektrikli faytonlarımız yurt dışında büyük bir beğeni ile satılmakta." diye konuştu.

Elektrikli faytonun, atlı faytonların bütün özelliklerini barındırdığına işaret eden Şahin, içerisinde kabini, koltukları ve çadırının yer aldığını, klasik farkının bulunmadığını anlattı. Şahin, "Daha önce elektrikli faytona geri manevra, yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sistemi koymuştuk. Nostalji eğer atsa, atın çıkarmış olduğu nal sesini ve atın o seslerin hepsini bu faytonumuza yükledik." dedi.

Şahin, yurt dışı pazarına sundukları elektrikli faytonun özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinde talep gördüğünü ifade etti.

Farklı konseptte faytonlar yaptıklarının altını çizen Şahin, "Klasik İstanbul faytonumuz aslında Adalar için ölçeklendirilmişti. Adalar'a birer numune olarak yapılmıştı fakat kısmet olmadı. Hala Adalar Belediyesinden gelecek bir telefonu bekliyoruz. Kendi teknolojimizin orada fevkalade şekilde çalışacağı, büyük bir randıman vereceği kanısındayız. Almanya'da ve Avusturya'da rakibimiz var. Onlar yaklaşık 100 bin avroya yakın bir tutarda satışa sunuyor. Bizim hazırladığımız elektrikli faytonlar ise bunun 4'te biri kadar. Bunlar fabrikasyon bir alet değildir. Birini yaklaşık 35 günde imal ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Sarayköy, Denizli, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 yaşındaki öğrencinin uğradığı cinsel istismarı, okulun penceresinden attığı not ortaya çıkardı
16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu

Son Dakika Haberleri
17:31 Trafik kazasında ölen hentbolcunun adı okulunda yaşatılıyor - Son Dakika
17:31 Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası-2 - Son Dakika
17:30 Mahallede trafo için ağaç kesileceği iddiasıyla eylem - Son Dakika
17:30 5 kişinin ölümüne neden olan havuz olayında 15 yıl hapis istemi - Son Dakika
17:30 TMO depoları, kapalı pazaryeri olacak - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika
16:26 Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 17:33:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Geliştirdiği elektrikli faytona at ve nal sesiyle nostalji kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]