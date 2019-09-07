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Geliştirdiği karışımla ayakkabıları yakarak boyuyor

59 dakika önce

Gaziantepli ayakkabı tamircisi ve boya ustası Erdal Özcan, geliştirdiği karışımla ayakkabıları yakarak boyuyor. Bu teknik sayesinde ayakkabıların ömrü 9 ay uzatıyor.

Ayakkabı boyacısı Erdal Özcan 30 yıl önce açtığı iş yerinde Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen ayakkabıları, kendi geliştirdiği yöntemle boyuyor. Ayakkabıları yakarak boyayan Özcan, önce ayakkabıların üzerine kendi geliştirdiği bir maddeyi sürüyor. Maddeyi çakmakla tutuşturan Özcan, daha önceden kalan boya kalıntılarını tamamen yakarak orijinal rengine dönüştürdüğü ayakkabıdaki kırışıklıkları düzelttiğini ve bu sayede ayakkabıların ömrünün 9 ay daha uzadığını belirtti.

"AYAKKABILARIN ÖMRÜNÜ YÜZDE 50 ARTIRIYOR"

Yaptığı formül ile ayakkabıların ömrünün en az yüzde 50 arttığını ifade eden Özcan, "Kendim geliştirdim bu formülü önce kendi ayakkabım üzerinde denedim. Olumlu sonuç alınca müşterilerime uyguladım ve çok olumlu tepkiler aldım. Memurlar ayakkabıların temizliğine önem veriyor. Ben de daha iyi bir fikir geliştirerek, ayakkabıları yakarak, ayakkabıların ömrünü uzatıyorum. Bu sayede ayakkabıdaki kırışmalar gidiyor ve ayakkabı yepyeni duruyor. Ayakkabının yüzeyine herhangi bir zararı da yok" dedi.

"BURADAN TAŞINANLAR HALA BANA AYAKKABILARINI YOLLUYOR"

Birçok şehirden kendisine ayakkabı gönderildiğini ifade eden Özcan, "Daha önce bana ayakkabılarını veren memurlar veya buradan taşınanlar hala bana ayakkabılarını yolluyorlar. Çünkü adam diyor 300-350 TL ayakkabıya vereceğime ayakkabımı tamir ederim ve hem ekonomik olarak ta tasarruf sağlarım diye düşünüyor" diye konuştu.

Erdal Özcan, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:02 Kaynak: İHA
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