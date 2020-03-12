Geliştirdiği "modüler saz"ın patentini aldı - Son Dakika
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Geliştirdiği "modüler saz"ın patentini aldı

6 saat önce

İzmir'de saz yaparak geçimini sağlayan Hasan Avşar, geliştirdiği aynı gövdeye hem kısa hem de uzun sap takılabilen sazın patentini aldı.

Geliştirdiği

İzmir'de saz yaparak geçimini sağlayan Hasan Avşar, geliştirdiği aynı gövdeye hem kısa hem de uzun sap takılabilen sazın patentini aldı.

Uzun yıllardır saz üretimi yapan Avşar, müzisyen arkadaşlarının uzun, kısa veya değişik sazları birlikte taşımaktan şikayetçi olduğunu fark edince yeni bir saz modeli geliştirmek için kolları sıvadı.

Yaklaşık 3 yıl boyunca çalışan Avşar, sabit gövdeye montajlanabilen saplardan oluşan bir müzik aleti yaptı. Vidalama usulüyle montajlanabilen sazın telleri de tak-çıkar sistemine göre tasarlandı.

Geliştirdiği enstrümanı üniversite hocalarına, sanatçılara test ettiren Avşar, kullanıcılardan tam not aldı. Daha sonra modüler sazına patent alan Avşar, satış için son hazırlıklarını da tamamladı.

"Kısa sürede hızlı üretime başlayacağız"

Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sökülebilir sazını bu aşamaya getirene kadar yaklaşık bin kişiye çaldırdığını, kullanıcıların yüzde 99'unun bunun modüler bir saz olduğunun farkına varmadığını söyledi.

Özellikle yurt dışına konsere giden sanatçıların, yaptığı müzik aletine çok sevindiğini belirten Avşar, "Profesyonel sanatçılardan Hüseyin Turan da sipariş verdi. İş dünyasından saza meraklı kişiler de sipariş verdi. Kısa sürede hızlı üretime başlayacağız." dedi.

Sapı değişir saz sisteminin dışında farklı tasarımlara da yoğunlaştığını ifade eden Avşar, "Sazda en büyük sorunlardan biri akorttur. Bununla ilgili de bir çalışmam var. Burgusuz, kulakları olmayan bir saz üzerinde çalışıyoruz. Bu saz akort salmayacak. İlk denemeler başarılı. Onun da patent sürecini bekliyoruz." diye konuştu.

"Bizim için büyük avantaj"

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı öğretim görevlilerinden Hüseyin Koçak da bu sistemin gelişim sürecini yakından takip ettiğini aktardı.

Saz çalanlar olarak en büyük sıkıntılarının 3-4 saz taşımak olduğunu anlatan Koçak, "Yıllarca stüdyoda, konserlerde çalıyoruz. Stüdyoda kayıt yaptığımızda bazen uzun sapın üzerine kısa sap çalmamız gerekiyor. Bu durumda bazen sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bu sazla biz zaten tek ustanın elinden çıktığı için tını kaybı olmadan aynı rengi yakalamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Koçak, sazı görene kadar böyle bir ihtiyacın olmadığını düşündüklerini dile getirerek, "Ancak bunu gördükten sonra iyi ki yapılmış diyoruz. Yurt dışına gittiğimizde 3-4 bağlamayı sırtlıyoruz. Her açıdan bize bir yük oluyordu. Burada ise tek gövde ve ihtiyacın kadar sap alıyorsun. Bizim için büyük avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir, Sap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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