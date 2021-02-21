Geliştirdiği sistemle koca arabayla oyuncak gibi oynadı - Son Dakika

Kayseri'de geliştirdiği sistem sayesinde arabasını cep telefonu ile kontrol eden 23 yaşındaki oto tamircisi Yasin Abravcı, son eklediği özellikle aracına sürücüsü olmadan drift yaptırdı.

Geliştirdiği sistemle 30 bin TL'lik aracına lüks araçlarda olmayan özellikler yükleyen 23 yaşındaki motor ustası Yasin Abravcı, son eklediği özellikle yine dikkatleri üstüne çekti. Abravcı, bluetooth bağlantısı ile cep telefonu aracılığı ile kontrol edilebilen bir sistem geliştirdi. Geliştirdiği sistemi ilk olarak kendi aracında deneyen Abravcı, bluetooth ile bağlantı sağladığı aracını cep telefonu ile çalıştırabiliyor, bagaj kapağını açabiliyor, farları kontrol edebiliyor ve duman kiti ile 4 saniye kadar duman atabiliyor.

Yasin Abravcı, son olarak yine cep telefonundan bluetooth bağlantısı kurduğu aracını sürücüsü olmadan kontrol etmeyi başardı. Abravcı, trafiğe kapalı alanda yaptığı deneme sürüşünde içinde sürücüsü olmayan aracını cep telefonu ile kontrol ederek drift yaptırdı. Abravcı'nın aracına yüklediği bu özellik görenleri hayretler içinde bıraktı. - KAYSERİ