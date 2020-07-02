Geliştirdiği sistemle tarlasını drone ile ilaçlıyor - Son Dakika

Geliştirdiği sistemle tarlasını drone ile ilaçlıyor

BOLU'da drone operatörü Murat Çalışır (41), drone üzerine monte ettiği ilaçlama makinesiyle kendisine ait tarlayı ilaçlıyor.

BOLU'da drone operatörü Murat Çalışır (41), drone üzerine monte ettiği ilaçlama makinesiyle kendisine ait tarlayı ilaçlıyor. Çalışır'ın geliştirdiği sistemle, 10 litre kapasiteli tankla havalanan drone ile 20 dakikada 5 dönümlük tarım arazisinde ilaçlama yapılabiliyor.

Bolu merkezli firmasıyla dizi ve sinema filmlerinde drone ile çekim yapan Murat Çalışır, kendisine ait atölyede tarım ilaçlama makinesi üretti. Aynı zamanda çiftçilik de yapan Murat Çalışır, 1 yıllık çalışma sonucu, püskürtme yöntemiyle ilaçlama yapabilen makineyi drone üzerine monte etti. Murat Çalışır, ilaçlama makinesine de ayrı bir kumanda sistemi kurdu. Ardından Çalışır, 10 litre kapasiteli tankı drone ile havalandırarak deneme amaçlı kendi tarlasında ilaçlama yaptı. Murat Çalışır'ın geliştirdiği sistemle 20 dakikada 5 dönümlük tarlada ilaçlama yapılabilirken, kullanılan ilaçta ise yüzde 40 tasarruf sağlanıyor. Denemelerinin başarılı olmasının ardından Murat Çalışır, artık tarlasını drone ile ilaçlıyor. 2 kişinin gerektiği sistemde Murat Çalışır drone kullanırken, oğlu Efe (7) de kumandadan ilaçlama düğmesini kontrol ediyor.

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Teknoloji ile çiftçiliği birleştirme amacıyla böyle bir sistem geliştirdiğini söyleyen Murat Çalışır, "Radyo kontrollü model uçak hobisi ile ilgileniyordum. Yıllar önce başlamıştım. Şimdi drone ile ilgili çalışmalar yapıyorum yaklaşık 11 yıldır. Küçükten büyüğe birçok drone yaptım. En sonunda en büyük drone imal ettik ve altına da bir ilaçlama sistemi koydum. Uzun yıllardan beri de çiftçilik yapıyoruz. Çiftçilik ile teknolojiyi nasıl birleştirebiliriz diye düşündüm. Drone ile bunu buluşturduk. Dünyada birçok ülkede yapılıyor bu sistem. Özellikle Uzak Doğu'da yapılıyor. Pirinç ve patates tarlaları, ulaşılamayacak zor ve engebeli arazilerde drone kullanılıyor" dedi.

Drone ile ilaçlamanın avantajlarından da bahseden Çalışır, "Bunun avantajı tarlaya hiç ayak basmadan işlemi yapabiliyoruz. İlacı kararında ve yerinde atıyoruz. Cihaz otonom şekilde uçuyor ve aynı kararda ilacı attığı için sınır bir tarlaya ekstra bir ilaç püskürtmüyor ve diğer tarladaki ürünlere zarar vermiyor. Bir diğer avantajı da pervanenin etkisiyle püskürttüğü ilacı hem bitkinin üst yaprağına hem de alt yaprağına nüfus ettiriyor. Özellikle alt yapraktaki larvaları da öldürmüş oluyor. İlacın da az kullanılmasını sağlıyor. Yüzde 40 avantaj sağlıyor. Haznemiz küçük olduğu için konsantre ilaç atıyor. İlacı da kararında atıyor. Yerine göre atıyoruz. Çünkü cihaz 100 metrede 3 santimetre hata yapıyor en fazla" diye konuştu.

Çalışır, oğlunun da hobi amacıyla kendisine zaman zaman yardım ettiğini söyleyerek, "Şu anda Ar-Ge aşamasında olduğu için 2 tane kontrolcü gerekiyor. Oğlum da bana yardım ediyor. O da ilacın açılıp kapanmasını sağlıyor. Bence bu işin geleceği çok açık ve çok parlak, biz de ucundan tuttuk, böyle bir sistem yaptık. Zaten halihazırda bir drone vardı. Biz de onun altına ilaçlama sistemi entegre ettik. Biz kendi tarlamızı ilaçlıyoruz. Endüstriyel bir şey değil ama yetkililer tarafından ağırlık verilirse bence bu işin gelecekte yapılabilir hali bu olacak" ifadelerini kullandı.

Efe Çalışır ise, "Babama ilaçlamada yardım ediyorum. İlacı açıp kapatıyorum. Drone uçurmayı çok seviyorum, çok büyük zevk alıyorum." diye konuştu.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geliştirdiği sistemle tarlasını drone ile ilaçlıyor - Son Dakika

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