Geliştirdiği tarım oluğu makinesiyle dışa bağımlılığı bitirdi

Sakarya'da, topraksız tarımda kullanılan bitki yetiştirme yatağını geliştirdikleri makineyle tamamen yerli bir şekilde üreten firma, çiftçi ve üreticiye verdiği hizmetle Türkiye'de bu alandaki dışa bağımlılığı sona erdirdi.

Erenler ilçesinde çatı ve oluk sistemleri üzerine faaliyet gösteren firma, 2000 yılından itibaren oluk makinesinin benzeri topraksız tarımda kullanılan bitki yetiştirme yatağı ve eksiz oluk üreten "Gutter" makinesini tamamen kendi Ar-Ge departmanında geliştirip, planlayarak yüzde 100 yerli üretimini gerçekleştirdi.

Firma, geliştirilen yaklaşık 10 ton ağırlığındaki "Gutter" makineleriyle topraksız tarım alanlarına inerek, seralarda bitki yetiştirme yatağı oluşturup üreticilere hizmet veriyor.

"Yüzde 95 benzerlikte bir makine ürettik"

Firma sahibi Ömer Kurteş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak çatı olukları makineleri ürettiklerini ve bunların eksiz oluk makineleri olarak geçtiğini söyledi.

Bundan 10 yıl önce Antalyalı seracı bir firmayla görüştükten sonra "Gutter" sistemini oluşturmaya karar verdiklerini belirten Kurteş, şöyle konuştu:

"Bu firma yetkilileri bize seralara oluk çekme makineleri sürekli Hollanda'dan ithal ettiklerini ve bunun kendilerini zorladığını söylediler. 'Siz böyle bir makine üretebilir misiniz?' diye bize teklif ettiler. Makineyi görme şansımız olmadı, 2 rakip firma var ikisi de Hollandalı. Bunlar seraya gelip oluğu çekip gidiyorlardı. Anlatılınca biz bu işi yaparız dedik. Hem ithalatın önünü keselim hem de Türkiye'de daha hızlı hizmet edelim diye makineyi geliştirmeye karar verdik. O şekilde başlayarak kendimiz tasarladık, kendimiz ürettik. Daha sonra onların makinesini görme fırsatımız oldu ve yüzde 95 benzerlikte bir makine ürettiğimizi anladık."

"Türkiye'ye söz konusu firmaların ithalatını kestik"

Kurteş, böylece topraksız tarımla üretim yapan seralara bitki yetiştirme yatağını çeken makineleri ürettiklerini, o makineyle seralara gidip yerinde üretim yapabildiklerini kaydetti.



Ömer Kurteş, cihazın yaklaşık 10 ton ağırlığında, alt kısmı paletli ve 360 derece dönebilen bir makine olduğunu, 4 tonluk bir ruloyu kendisi taşıyabildiğini ve bu sebeple seraların içerisinde de rahatça gezebildiğini anlattı.

Makinenin eksiz olarak rulo çekerek topraksız tarımda kullanılan tarım oluğu oluşturduğunu ifade eden Kurteş, şunları kaydetti:

"Biz ürettiğimiz makineyle sahada kendimiz çalışıyoruz. Bu makineyi satmıyoruz, tarım alanlarına inip hizmet veriyoruz. Makineyi Türkiye'nin ithalatını durdurmak için ürettik. Ürettiğimiz makineyle bu alandaki ithalatı yüzde 100 kestik. Şu anda 8 makinemiz var. Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Rusya'da çalışıyoruz. Şu anki hedef pazarımız ise Meksika. 1-2 makine daha üretip Hollandalı firmaların önünü diğer ülkelerde de tamamen keseceğiz."