Geliştirdikleri

Bilecik'te, trafik kazası geçiren kişilerin verilerinin 112 Acil Servis'e iletilmesi için "bileklik" geliştiren üniversite öğrencisi iki arkadaş, bu sistemi mobil uygulama ile akıllı telefonlara entegre etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Can Civekoğlu, bir yakınının geçirdiği trafik kazasından esinlenerek sınıf arkadaşı Alp Kıray ile proje geliştirdi.

Proje, araca yerleştirilen "modül cihazı" sayesinde kazazedenin kolundaki bileklikte depolanan nabız, solunum ve konum gibi bilgilerin, 112 Acil Servis'e ulaştırılmasına dayanıyor.

Teknofest 2019'da finale kalan projeyi ziyaretçilere tanıtan iki arkadaş, daha sonra mobil uygulama aracılığıyla cep telefonlarına entegre ederek sistemi geliştirdi.

Öğrencilerden Alp Kıray, AA muhabirine, arkadaşı Can Civekoğlu'nun yakınının, tek başınayken meydana gelen kazanın ardından kalp krizi geçirdiğini aktardı.

Kazazedenin, Acil Servis'e ulaşacak durumda olmamasından hareketle bu projeyi geliştirdiklerini belirten Kıray, "Tasarladığımız sistemi üretmemiz 4 hafta sürdü. Bu sürede aralıklarla toplam 8 gün çalıştık. Böyle zor durumda kalan kişilere bir desteğimiz olsun istiyoruz." dedi.

Civekoğlu da sistemin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Kaza meydana geldiğinde araçtaki sensörün modül cihazına bunu bildireceğini dile getiren Civekoğlu, "Daha sonra sürücüde bulunan eldiven ya da bileklik aracılığıyla merkeze bu kişinin nabız ve fonksiyonel durumları düşecek. Kablosuz olarak modülümüze aktaracak. Modül de aldığı bu bilgileri cep telefonuna SMS olarak bildirecek. Kazanın konumu da aktarılacak. Bilgiler de kurmuş olduğumuz mobil uygulamaya ve web sitesine kaydolacak." diye konuştu.

BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, akademisyenler ve öğrencilerin çalışmalarına destek olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Sistemin trafik kazalarında acil müdahale için önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Mindivan, " Türkiye'nin hedefi olan yerli otomobile bu sistemi entegre etmek istiyoruz." dedi.

Proje danışmanı Öğretim Görevlisi Ali Osman Selvi ise bilişimin birçok alana girdiğini, bunlardan birinin tıp olduğunu belirtti.

Özellikle şehirler arası yollarda meydana gelen kazalardan bazıları fark edilinceye kadar zaman kaybı olduğunu söyleyen Selvi, "Bu tür durumlarda birinin oradan geçmesi gerekiyor, süreç uzayabiliyor. Bunun önüne geçmek için web tarayıcısı üzerinden sürekli takip edilecek bir sistem geliştirdik. 112 Acil Servis oraya gidene kadar birkaç insan da olsa onların canını kurtarmak bize gurur verir." ifadelerini kullandı.