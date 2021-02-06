Geliştirdikleri projeyle araçlarda güneşlikler manuel değil sensörle çalışacak - Son Dakika

Samsun'da, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Zeynep Ezgi Üner, Furkan Ender Çalışkan ve Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Abdullah Kerim Maral tarafından, araçlarda güneşlikleri manuel değil sensörle çalıştıracak proje geliştirildi.

Samsun BİLSEM'de geliştirilen Gün-Gör Projesi, sürücülere, ani gelen ve görüşü engelleyen güneş ışınlarına karşı, trafik güvenliğinin yanı sıra sürüş konforu da sağlıyor.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Abdullah Kerim Maral, AA muhabirine, araçlarda manuel kullanılan sistemin projeyle otomatik hale getirmeyi başardıklarını söyledi.

Projenin yapımı sırasında yaptıkları araştırmada sistemin daha önce araçlarda kullanılmadığını gördüklerini ifade eden Maral, "İlk etapta bunun yapılığını düşündük. Çünkü araçlar far sensörü, silecek sensörü, güvenlik için emniyet kemerleri gibi sensörlerle donatılmış bir yapıya sahip. Araştırdığımızda böyle bir sistemin otomobillerde olmadığını gördük. Benzer olarak güneş perdeleri gibi sistemler vardı. Biz de nasıl var olan bir silecekte sensör varsa var olan bir güneşliği de sensörle insanların müdahalesi olmadan otonom olarak çalışan bir sistem ürettik." dedi.

Maral, projeyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "insanlık yararına teknoloji" kategorisinde başvuru yaptıklarını belirterek, "Başvuru ön elemeyi geçti. Bu konuda bize ödenek verildi. Yarışmaya finalist olarak davet edildik. Ürünümüzü orada sergiledik çok ilgi gördü. Projemizi faydalı model olarak patent başvurusunda bulunduk. " diye konuştu.

Babası araba kullanırken proje fikri gelişti

BİLSEM öğrencisi Zeynep Ezgi Üner, ürünün yaklaşık bir yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Sorunlara çözüm geliştirmek için proje arayışı içinde olduğu bir gün babasıyla okula gitmek için otomobille yolculuk yaptığını anlatan Üner, "Araçla ilerlerken aniden önümüze güneş ışınları geldi. Gözümüzü kamaştırdı. Babam güneş sperliğinin açısını ayarlamaya çalışırken az kalsın bir kaza geçiriyorduk. Bu yaşadığım olay sonrası aklıma bu proje geldi." dedi.

Proje fikrini öğretmeniyle paylaştığını daha sonra ise tasarım ve prototip çalışmalarını başladıklarını ifade eden Zeynep Ezgi Üner, şunları kaydetti:

"Tasarımın ardından iki boyutlu bir maketini yaptık. Daha sonra kodları yazmaya başladık. Projeyi tamamlamak üzereyken uzun boylu sürücüler için bir eksiklik olduğunu fark ettik. Uzun boylu sürücüleri için siperliğin kolaylık sağlamadığını gördük. Sistemi sürücünün boyuna ve ışığın açısına göre ayarlayabilen bir siperlik geliştirdik."

Üner, sistemin 700 lümenlik ışığı algılamasıyla birlikte devreye girdiğini ifade etti.

Sürücünün görüşüne engel olan ışığın görüş açısını kapatmadan perdelendiğine işaret eden Üner, "Sistem yapay zeka yardımıyla sürücünün boyuna göre açı sağlıyor. Sürücünün boyunu algılayabilmek için ultrasonik mesafe sensörü kullandık. Kullandığımız servo motorla siperliğin açıları değişiyor. Gün-Gör sürücüye sürüş sırasında daha güvenli ve konforlu bir sürüş sağlıyor." diye konuştu.

Üner, ürünün faydalı model başvurusunun yapıldığını ifade ederek, Gün-Gör'ün özellikle Türkiye'nin otomobili TOGG'da, uygun görürse kullanılmasının kendilerini çok mutlu edeceğini vurguladı.