Video oyun geliştiricisi Dontnod, 2025'e kadar 8 oyun çıkarmayı planlıyor - Son Dakika
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Video oyun geliştiricisi Dontnod, 2025'e kadar 8 oyun çıkarmayı planlıyor

Video oyun geliştiricisi Dontnod, 2025'e kadar 8 oyun çıkarmayı planlıyor

28.02.2022 08:19

Life is Strange ve Vampyr gibi isimlerin geliştiricisi Dontnod, 2025'e kadar piyasaya 8 oyun çıkarmayı planlıyor.

Life is Strange'in yürüme simülasyonu kategorisindeki başarısının ardından popülerleşip ismini duyuran ve daha da bilinir hale gelen şirket, 2022 ve 2025 yılları arasında 8 tane oyunu piyasaya sürmeyi düşünüyor Bu oyunların çoğunun ne olduğu bilinmese de geçtiğimiz günlerde paylaşılan iş incelemesi ilerleyen yıllarda Dontnod'un karşımıza nelerle çıkabileceğine dair bize ufak ipuçları veriyor.

Video oyun geliştiricisi Dontnod, 2025'e kadar 8 oyun çıkarmayı planlıyor

Bu sekiz oyundan birisi bu yıl çıkış yapması beklenen ve Danimarkalı PortaPlay tarafından geliştirilen Gerda: A Flame in Winter. Dontnod bu oyunun geliştiriciliğini değil dağıtımcılığını yapacak. Resmi duyurusu yapılan bir diğer oyun ise geliştirici Studio Tolima'dan geliyor ve Dontnod bu oyun için gene dağıtımcı rolünü üstleniyor.

Geriye kalan 6 oyunun ne olduğu ise şimdilik resmi olarak belli değil. Bununla beraber paylaşılan yazıya göre Dontnod aksiyon RPG oyunlarındaki üretim kapasitesini artırmak istiyor. Yazıya göre Dontnod bu iş için yeni bir üretim hattı başlatacak ve ayrıca Focus Entertainment ile Project 8'in geliştirme sürecini de hızlandıracak.

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Paylaşılan yazıda Dontnod'un 2 eski yapımının da ismi geçmekte. Bunlardan birisi Vampyr, diğeri ise Twin Mirror. Vampyr Haziran 2018'de piyasaya sürüldü ve çıkış yaptığı günden bu yana 2 milyondan fazla kopya sattı. Oyun ayrıca Epic Games Store'da ücretsiz olduğu gün 8 milyon ücretsiz indirme alarak popülaritesini hala koruduğunu gösterdi. Dontnod yazıda Vampyr'ın Life is Strange ile birlikte şirketin bugüne kadar elde ettiği en büyük finansal başarılardan birisi olduğunu söyledi. Bununla beraber bu başarının büyüklüğüne veya elde edilen gelire dair bir sayı paylaşılmadı.

Kaynak: SaveButonu
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