Geliştirici olmayı kolaylaştıran Apple öğrencilere odaklandı! - Son Dakika
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Geliştirici olmayı kolaylaştıran Apple öğrencilere odaklandı!

26.05.2022 18:36
Geliştirici olmayı kolaylaştıran Apple öğrencilere odaklandı!

Apple, Swift Playgrounds ile uygulama geliştirmeyi oldukça kolay hale getirirken, Haziran ayındaki WWDC 2022 için öğrencilere odaklandı.

Yazılım geliştirmeye olan ilgi her geçen gün artıyor, herkes kendi uygulamasını yapmak istiyor. Ancak sıfırdan yazılım geliştirmeye başlamak, birçok kişi için oldukça yıldırıcı bir süreç. Daha fazla insanın uygulama geliştirmesi için yoğun çaba sarf eden Apple, Swift Playgrounds ile uygulama geliştirmeyi oldukça kolay hale getirirken, Haziran ayındaki WWDC 2022 etkinliği için öğrencilere odaklanacak!

Adından da anlaşılacağı üzere Swift Playgrounds, Swift dilini kullanarak uygulamalar hazırlamanızı sağlıyor. Yeni versiyonla birlikte (4.1) sunulan en büyük iyileştirme, Mac için uygulama geliştirmenin de mümkün hale gelmesi oldu. Daha önceki sürümlerde yalnızca iPhone ve iPad desteği bulunuyordu.

Swift Playgrounds ile uygulama geliştirmek kolaylaştı

Swift Playgrounds'a başlamak, uygulamayı başlatmak ve App Gallery'den hazır bir proje seçmek kadar kolay. Uygulamanızı oluşturmadan önce işlerin nasıl yürüdüğüne dair fikir edinmek isteyenler için çeşitli örnek projeler doğrudan sunuluyor.

WWDC22'de genç geliştiriciler ön planda olacak!

Örnek uygulamaların yanı sıra, öğrenmenize yardımcı olacak çok sayıda öğretici var ve becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşımak için Başlangıç, Orta veya İleri Düzey olarak kategorilere ayrılmış durumda.

Geliştirici olmayı kolaylaştıran Apple öğrencilere odaklandı!

WWDC'de öğrenci uygulama geliştiricilere daha fazla odaklanacak olan Apple genç nesil arasında hızla yayılan kodlama ilgisini artırmak istiyor. Bu yılki Swift Student Challenge katılımcılarından birisi de, 13 yaşındaki Sabrina Sales.

Procrastigator adlı bir oyun geliştiren Sabrina'nın oyunu tamamlaması bir aydan biraz fazla sürdü ve geliştirmek için Mac'inde XCode kullanırken, Swift Playgrounds kullanarak iPad'de test etti.

Swift PlayGrounds ve XCode ücretsiz bir şekilde sunuluyor, ancak bunlardan birini kullanmak için bir Apple cihazına ihtiyacınız var ve bu yalnızca Apple ekosistemi için uygulamalar oluşturmanıza izin veriyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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