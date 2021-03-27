ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı - Son Dakika

ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı

27.03.2021 10:39

Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdıTÜRKİYE'de 9 okulda, zihinsel gelişim geriliği olan ve otizmli bireylerde akademik başarıyı ilerletmek için uygulanan 'Dikkatli ol, Başarılı ol' projesi hayata geçti.

Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı

TÜRKİYE'de 9 okulda, zihinsel gelişim geriliği olan ve otizmli bireylerde akademik başarıyı ilerletmek için uygulanan 'Dikkatli ol, Başarılı ol' projesi hayata geçti. Antalya'da da uygulanan proje kapsamında yapılan aktiviteler sayesinde, özel bireylerin dikkat süreleri uzadı.

Antalya Hatice- Ramazan Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel eğitim öğretmeni Cem Akyol tarafından hazırlanan 'Dikkatli ol, Başarılı ol' Projesi, Antalya, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kırşehir ve Sinop'ta 9 okulda uygulanmaya başlandı. Zihinsel gelişim geriliği olan ve otizmli bireylerde dikkat süresini artırmayı hedefleyen projede, özel bireylerin akademik başarılarında ilerleme, günlük hayata adapte sürelerinde azalma kaydedildi.

'7 DAKİKADA BİTEN YAPBOZ ŞU AN 4 DAKİKADA BİTİYOR'

Antalya'nın Muratpaşa ve Finike ilçelerinde bu projenin hayata geçtiğini anlatan Cem Akyol, projede her şeyin yolunda gittiğini değinerek, özel bireylerin dikkat sürelerini artırmayı amaçladıklarını aktardı. Akyol, Yaptığımız dikkat çalışmaları sayesinde, öğrencilerimizin akademik gelişimlerinde önemli aşamalar kaydettiğini gördük. Örneğin bir yapbozu 7 dakikada yapabilen öğrencilerimiz şu an 4 dakikada bitirebiliyor. Bu tamamen yaptığımız çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz güzel geri bildirimler dedi.

OTİZMLİ BİREYLERİN GÖZ KONTAĞI UZADI

Otizmli bireylerin dikkat süresinin yaşıtlarına göre kısa olduğunu vurgulayan Cem Akyol, Proje ile otizmli öğrencilerimizin dikkat sürelerinin arttığını gördük. Trafikte daha dikkatliler veya mutfaktaki tehlikelere daha dikkatliler. Bunlar ise onların tehlikelerle karşılaşmalarını azaltıyor. Eskiden öğrencilerimizle yaklaşık 10-15 saniye göz teması kurabilirken, bu çalışmalar sonucunda daha uzun göz teması kurabiliyoruz. Göz teması iletişimin ilk aşamasıdır. İletişim için gerekli en temel beceridir. O yüzden özellikle otizmli öğrencilerle kuracağımız göz teması çok önemlidir diye konuştu.

'DİKKAT SÜRELERİNİN NE KADAR ARTTIĞINI PLANLIYORUZ'

Projenin diğer bir kurucusu Finike Hasyurt Yarbaşı İlkokulu Öğretmeni Kübra Soydan, özel bireylerin dikkat sürelerini artırarak, odaklanmalarını sağladıklarını anlattı. Soydan, Dikkat sürelerini artırırken günlük yaşamda gerçekleştiremediği becerilere yardımcı olmak ve akademik başarılarını artırarak yaptıkları işin becerilerinin farkında olmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda öğrencilerimize çeşitli testler uyguluyoruz. Etkinlikler, çalışma kağıtları ve materyaller hazırlıyoruz. Dikkat oyunları düzenliyoruz. Bu oyunlarda öğrencilerimizin aşamalı olarak dikkat sürelerini artırıyoruz. Daha sonra dikkat sürelerini ölçüyoruz. Ön test ve son test yapıyoruz. Farklı çalışma ve etkinliklerle dikkat sürelerinin ne kadar arttığını planlıyoruz diye konuştu.

'AİLELER EVİN İÇERİSİNDE EĞİTİME DEVAM ETMELİ'

Antalya Hatice Ramazan Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 2 otizmli çocuğunun eğitim gördüğünü anlatan Fatma Kayran, özel eğitimin otizmli bireyler için çok önemli olduğunu vurguladı. Evde de ailelerin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Kayran, 22 yıldır otizmle iç içe yaşıyorum. Otizmli çocuklarda dikkat eksikliği çok fazla. Evin içerisinde aileler öğretmenlerin haricinde çocuklarıyla dikkat odaklı çalışırsa o kadar verim alır. Örneğin, yap-boz, boyama gibi etkinlikler yapabilir. Oğlum Egemen şu an okuma yazma öğreniyor, dikkatimiz arttı. Kendi başına ders yapabiliyor. Özel çocuklar için bu çok önemli. Bütün bunlar dikkat odaklı dersler sayesinde oluyor. Onun için aileler de evin içerisinde eğitime devam etmeli diye konuştu.

ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı
ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı
ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı
ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı
ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı
ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı
ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı
ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı
ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı
ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı
ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı

Ramazan Savaş, Antalya, Ankara, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı - Son Dakika


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