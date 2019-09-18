Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni
26 dakika önce
Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni Plaket takdimi Toplu fotoğraf çekimi Kurdele kesilmesi Tünel açma makinesinden görüntü Fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi...
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:29 Kaynak: AA
Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni
Plaket takdimi
Toplu fotoğraf çekimi
Kurdele kesilmesi
Tünel açma makinesinden görüntü
Fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni katıldı.
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