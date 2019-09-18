Son Dakika Haberleri: Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni
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Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni

26 dakika önce

Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni Plaket takdimi Toplu fotoğraf çekimi Kurdele kesilmesi Tünel açma makinesinden görüntü Fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi...

Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni

Plaket takdimi

Toplu fotoğraf çekimi

Kurdele kesilmesi

Tünel açma makinesinden görüntü

Fotoğraf çekimi ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni katıldı.

Geliştirilmiş Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma Makinesi EPB TBM'nin açılış töreni

Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:29 Kaynak: AA
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