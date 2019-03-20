Son Dakika Haberleri: Gelli Yasası'nın Mimari Federico Gelli İkü'de

Gelli Yasası'nın Mimari Federico Gelli İkü'de

2 saat önce

Gelli Yasası'nın mimarı, milletvekili Federico Gelli ile pek çok Türk ve İtalyan hukukçuyu bir araya getirecek 'Türk ve İtalyan Uygulamasında Sağlık Hakkının Korunması' sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Gelli Yasası'nın Mimari Federico Gelli İkü'de, System.String[]
Gelli Yasası'nın mimarı, milletvekili Federico Gelli ile pek çok Türk ve İtalyan hukukçuyu bir araya getirecek 'Türk ve İtalyan Uygulamasında Sağlık Hakkının Korunması' sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

İKÜ Hukuk Fakültesi tarafından sağlık hukuku alanında bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Türk ve İtalyan uygulamasında Sağlık Hakkının Korunması' başlıklı sempozyum, hekim ve hasta perspektifinden yeni hedefleri ve iki ülkenin sağlık sistemlerini karşılaştırmalı olarak ele alacak. 2019 İtalya Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte İtalya'da ses getiren Gelli Yasası'nın mimari milletvekili Federico Gelli, Roma Link Campus Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nden Dr. GiuliaScotti, İtalya'nın tanınmış gazetecilerin Fabio Amendolara ile Avukat Vania Cirese, Türkiye'den ise İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Nadir Arıcan, Avukat Ayşen Önen gibi isimler yer alacak.

İKÜ Şirinevler Yerleşkesinde 28 Mart Perşembe günü gerçekleşecek sempozyum kapsamında, 'İtalya'nın Yeni Sağlık Yasası', 'Yasanın Geleneksel İtalyan Hukukundaki Etkileri', 'Tıbbi Uygulama Hataları', 'Hekimin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Cezai Sorumluluk', 'İtalya'da Hasta Zararlarının Tazmini', 'Türk Hukukunda Zararlarının Tazmini' gibi başlıklar konuşulacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:23 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda Katliamcısının İstanbul'da Kaldığı Yerler Tespit Edildi İcra Müdürünün, Zimmetine Geçirdiği Paralarla Aldığı 6 Kilo Altın Operasyonla Ele Geçirildi Şoförden Örnek Davranış! Kullandığı Otobüsü Durdurup, Yere Düşen Türk Bayrağını Kaldırdı Oto Hırsızlığı Operasyonunda Duvardaki "Ben Hırsız" Resmi Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:24:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelli Yasası'nın Mimari Federico Gelli İkü'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]