- Gelmeyen kış sobacıları vurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'te kış aylarının geç gelmesi ve havaların mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi nedeniyle soba satışları durma noktasına geldi.

Küresel ısınma dolayısıyla her geçen gün mevsimlerin değişmesi ve yağışların bu yıl az miktarda olması nedeniyle soba satışları azaldı. Kış soğuklarının olmaması nedeniyle soba satışlarında yüzde 50'lik düşüşler yaşandı. Kış mevsiminin sıcak geçmesinden dolayı satış yapamadıklarını ifade eden ve 30 yıldır soba tamiri ve satışı yapan Bülent Kavas, "Kış mevsiminin bu şekilde geçmesinden dolayı bu yıl satışlarımız düşük. Kış yaşanmadı ki sadece 1 haftadır kış yaşanıyor. Ocak ayında güneş görüyoruz. Hava şartlarından dolayı yüzde 50-60 gibi bir düşüş var. Üstüne bir de pandemi var, hafta sonları kapalı oluyoruz. Bizimde en fazla satış yaptığımız zamanlar hafta sonları bunlardan dolayı satışlarımız çok düşük" dedi.

"Soba fiyatları iki katına çıktı"

Soba fiyatlarının geçen yıla göre 2 kat arttığını ve soba fiyatlarının 800 TL olduğunu belirten Bülent Kavas, " Sıfırdan bir soba satışımız çok az çünkü bugün soba fiyatlarımız 700-800 TL. İkinci el soba satışlarımız oluyor bu yüzden. Geçen yıl 400 TL'den sattığımız soba bu yıl 800 TL'den satılıyor. Yani soba fiyatları iki katına çıktı. Sobanın yapımında kullanılan sac fiyatı geçen yıl 3-4 bin TL iken bu yıl 8-9 bin TL. Yaz mevsiminde sipariş veriyoruz, kış olmasına rağmen ürünlerimiz gelmiyor. Çünkü fiyatlar iki katına çıktı imalatçı da zarar etmemek için ürünü bize vermiyor. İmalatçı siparişi düşük fiyat üzerinden aldı ancak şimdi ürünlerin fiyatı arttı. Bu nedenle de ürünleri alamıyoruz. Böyle de bir sorunumuz var" ifadelerini kullandı.

"Yağışlar olursa 3 aylık açığımızı kapatırız"

Soba satışlarının en önemli faktörünün hava sıcaklıkları olduğunu söyleyen Bülent Kavas, yağışların artmasıyla soba satışlarının artabileceğini ifade ederek, "Bu saatten sonra satışlarımızın artması çok zor. Şubat ve Mart ayı zaten ilkbahar ayları. Bizim işimiz havaya bağlı. İşlerimizin yoğunluğunu hava şartları belirliyor. Bu saatten sonra havalar karlı, yağmurlu yani yağışlı bir şekilde olursa 3 aylık satış açığımızı kapatırız. Havalar ne yazık ki yağışlı olmuyor, Ocak ayında güneşli havalar var. Sadece 1-2 gün yağmur yağdı. Güneşli havada kimsenin aklına soba gelmez. Havalar soğuyacak ki bizde ona göre satış yapabilelim" diye konuştu.

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