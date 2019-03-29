Gelmiş Geçmiş En Kötü İnsan - Caligula
1 saat önce
Merhaba bu video Roma tarihine farklı bir bakış açısı sunmak ve geçmişin çeşitli gerçekliklerini anlatırken size seyirsel bir keyif yaşatmak için sıkı bir çalışma ile hazırlandı.
Merhaba bu video Roma
tarihine farklı bir bakış açısı sunmak ve geçmişin çeşitli gerçekliklerini anlatırken size seyirsel bir keyif yaşatmak için sıkı bir çalışma ile hazırlandı. iyi seyirler..
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:06 Kaynak: Youtube
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