Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragman - Son Dakika
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragman

17.08.2022 14:20
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragman

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. fragmanı yayınlandı mı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi konusu nedir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. Fragmanı nasıl izlenir! Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nın 4. Bölümünde; Yıllar önce kendisini terk eden Emin'i karşısında gören Derya hayatının şokunu yaşar. Annesi ve komşusunu konuşurken duyunca yüzleşmek için gittiği Mert'in evinde Aylin'i gören Gizem, ikilinin arasında arkadaşlık dışında bir ilişki olduğunu düşünür. Derya'ya söyledikleri yalanın ortaya çıkmayacağını düşünen Mert ve Aylin ise Esra'nın planından habersizdir.

Esra, Derya'nın karşısına hiç hoş olmayan bir şekilde çıkar. Bu karşılaşma sonucu Aylin, Mert ve Derya için hiç istemediği bir karar vermek zorunda kalır. Melek hayatında bazı şeyleri yoluna soktuğunu düşünürken avukatından aldığı bir telefon tüm umutlarını soldurur. Aygün ise kızının başındaki derdi bildiği halde mahalleden kızına talip olan İlyas'la ilgili Melek'in aklını çelmeye çalışır. Melek'e takıntılı bir aşk besleyen İlyas sevdiğini Zülfikar'a bırakmamaya kararlıdır. Derya'nın yanı başında olduğundan habersiz olan Sadi Payaslı, Songül'le atışmalarının gerçek bir çift atışmasına döndüğünün farkına varır. Payaslı yıllar sonra ilk kez bir kadınla akşam yemeği için randevulaşır ancak gece hiç tahmin etmediği bir adreste son bulur.

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Son Dakika Soğuk Haber Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragman - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragman - Son Dakika
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