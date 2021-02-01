Gelson Fernandes, Galatasaray'da - Son Dakika

Galatasaray, Benfica'nın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes'i sezon sezonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar Fernandes'e 650 bin Euro, kulübüne de 500 bin Euro verileceğini duyurdu.

Galatasaray'ın konuyla alakalı olarak Kamuyu Aydınlat Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 650 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome'de dünyaya gelen 22 yaşındaki futbolcu orta sahada oynuyor. Benfica altyapısında yetişen Fernandes, Portekiz ekibinde genç takımlarda oynayıp 2018 yılında A takıma yükseldi. Benfica'da dikkat çekici bir performans ortaya koyan genç futbolcu, 6 Eylül 2018 tarihinde Portekiz A Milli Takımı'nın Hırvatistan'la oynadığı hazırlık maçında ilk kez A milli forma giydi. Gedson Fernandes, Portekiz temsilcisinde oynadığı 59 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.

2019-2020 futbol sezonunun devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a kiralık olarak transfer olan Fernandes, burada istediği forma şansını bulamadı ve bir EFL Cup bir de FA Cup maçında İngiliz ekibiyle sahaya çıktı.

Portekiz Milli Takımı'nın çeşitli alt yaş gruplarında top koşturan Fernandes, Portekiz A Milli Takımı'nda iki kez forma giydi.

(İHA)