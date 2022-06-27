Gelveri evleri 200 yıllık mazisi ile ilk günkü gibi ayakta - Son Dakika
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Gelveri evleri 200 yıllık mazisi ile ilk günkü gibi ayakta

27.06.2022 11:42

Gelveri evleri 200 yıllık mazisi ile ilk günkü gibi ayakta Aksaray'dan Yunanistan'a göç eden Rumlardan geriye kalan Güzelyurt ilçesinin eski ismini taşıyan Gelveri Evleri 200 yıldır ilk günkü desenleri ve kemerli yapısıyla ayakta kalırken ihtişamı ile ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Gelveri evleri 200 yıllık mazisi ile ilk günkü gibi ayakta

AKSARAY - Aksaray'dan Yunanistan'a göç eden Rumlardan geriye kalan Güzelyurt ilçesinin eski ismini taşıyan Gelveri Evleri 200 yıldır ilk günkü desenleri ve kemerli yapısıyla ayakta kalırken ihtişamı ile ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinin eski ismi olan Gelveri, Rumca "güzel su" anlamına gelirken, Eski dönemlerde Rumların ve Türklerin bir arada barış içinde yaşadığı bölgeden 1924 yılından sonra Rumlar göç etmeye başladı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Güzelyurt'tan göç eden Rumlar Yunanistan'ın Kavala şehrine yerleşti. Rumların bölgeden göç etmesinin ardından bu eşsiz yapılara Türk halkı sahip çıktı. Kapadokya mimarisinin en güzel örneklerinden olan Gelveri evleri 200 yıldır sağlam bir şekilde ayakta duruyor. Gelveri evlerinin bu kadar dayanıklı olmasının nedeni ise evlerin çatılarında kemer sisteminin kullanılması olarak görülüyor. Gelveri evlerinin yanı sıra bölgede Bizans döneminden kalma yapılar da bulunuyor. Güzelyurt, eski adıyla Gelveri, turistlerin ilgi odağı ve bölge halkının gözbebeği olmaya devam ediyor.

Eğitim gördüğü üniversitedeki kitaplar ve sosyal medyadan gördüğü Gelveri Evlerini ziyaret eden İsmail Kayan (23), "Gerek kitaplarda, gerekse sosyal medyada gördüm. Güzelyurt'u beğendiğim için görmek istedim. Kitaplar ve sosyal medyada gördüğüm gibi hatta daha güzel bir yer. Rum kültüründen eserler var ve bu eserler hala korunmuş şekilde duruyor. Hala evler eski değerini koruyor. Yeni evler yapılsa bile bu binalar eskiye uyarlanarak yapılıyor. Halk bu kültürü korumaya devam ediyor. Bu durum çok güzel bir şey Güzelyurt'un değerini artırıyor. Sosyal medya ve kitaplarda olduğu gibi gerçekten isminin hakkını veren bir ilçemiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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