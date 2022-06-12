Gemerek'i sel vurdu - Son Dakika
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Gemerek'i sel vurdu

12.06.2022 20:51

Gemerek'i sel vurdu Sivas'ta kuvvetli yağış hasara neden oldu Sivas'ta kuvvetli yağışlar, Gemerek ilçesi Eşikli köyünde hasara neden oldu Sivas'ta kuvvetli yağışlar Gemerek ilçesi Eşikli köyünde hasara neden oldu.

Gemerek'i sel vurdu

Sivas'ta kuvvetli yağış hasara neden oldu

Sivas'ta kuvvetli yağışlar, Gemerek ilçesi Eşikli köyünde hasara neden oldu

SİVAS - Sivas'ta kuvvetli yağışlar Gemerek ilçesi Eşikli köyünde hasara neden oldu.

Sivas'ta gün boyu etkili olan kuvvetli yağmur sel ve taşkınlarına neden oldu. Gemerek ilçesi Eşikli köyünde derenin taşması sonucu yollarda, tarım arazilerinde ve yol üzerinde bulunan bazı binalarda hasar meydana geldi. Köyde sokaklar ve yollar adeta dereye döndü. Taşkın ve sel köy sakinleri tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk, Eşikli köyüne giderek hasar tespit ve onarım çalışmalarını yerinde takip etti. Kayatürk, can kaybı ve yaralanan olmadığını belirtip, oluşan hasarın giderilmesi için tüm ekipleri seferber ettiklerini belirtti.

Gemerek'i sel vurdu
Gemerek'i sel vurdu
Gemerek'i sel vurdu
Gemerek'i sel vurdu

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Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu
Kaynak: İHA

Gemerek, Eşikli, Sivas, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gemerek'i sel vurdu - Son Dakika

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