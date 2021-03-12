Gemerek'in rüyası gerçekleşiyor

Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında Gemerek'te Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıya; Sivas İl Özel İdare Genel Sekreteri Cengiz Nayman, DSİ 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya, 1. OSB Müdürü Emre Torun, STSO Meclis Üyesi Şener İpek, Gemerek OSB Müdürü Fatih Yıldırım, Gemerek Belediye Meclis Üyesi Macit Çatak, Gemerek İlçe Özel İdaresi Müdürü Ramazan Öğen de katıldı. Toplantıda Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk; alt yapı, su şebekesi, elektrik, parsel ve tahsis konularında sunum yaptı. Toplantıda konuşan Vali Ayhan, Gemerek'i bir sanayi bölgesi yapacaklarını söyledi.

"Sivas, iyi bir yolda"

Gemerek OSB'nin 2006 yılından 2019 yılına kadar mesafe kat ettiğini belirten Vali Ayhan, "Gemerek OSB'nin 2006 yılında kuruluş aşamasına başlanıldığını ve 2019'a kadar belirli bir mesafe kat etti. Uzun soluklu bir yürüyüş olmuş ama inşallah geçmişteki bu eksikliği gidereceğiz. Sivas'ı sadece şehir merkezinden ibaret görmüyoruz. Tüm ilçelerimizle birlikte dengeli bir büyüme modelimiz var. Gemerek'e desteğimiz devam edecek. Şuan 50'ye yakın bir tahsis var. İnşaatı başlayan firmalarımız var. Ruhsat aşamasında olan firmalar var. Biz de kurumlar olarak üzerimize düşeni yaparak yatırımcının önünü açarak Gemerek'i bir sanayi bölgesi yapacağız. Sivas, iyi bir yolda. Gemerek halkının ve Gemerek yerel yönetiminin de buraya sımsıkı şekilde sarılarak ileri taşıyacağına inanıyorum. Beklentimiz bu yönde" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Mustafa Eken de Gemerek'in geleceği için bir araya geldiklerini belirterek, "Başta sayın valimize teşekkür ediyorum. Her zaman tüm organizelere destek oluyor. Bugün yapılan toplantıyla; gerek kamulaştırma gerek yol, gerek elektrik işlemleri bununla ilgili ek bütçeler vererek eski ödemelerimizi yaparak bir karar aldık. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı ise Gemerek OSB'nin can bulmaya başladığına dikkat çekerek, "Geçen yıl yolu tamamlandı. Bu yıl elektrik ihalesi ve içme suyu tamamlanacak. 11 fabrikanın bu yıl içerisinde temeli atılacak ve üretimi başlayacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Toplantıya; Sivas İl Özel İdare Genel Sekreteri Cengiz Nayman, DSİ 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya, 1. OSB Müdürü Emre Torun, STSO Meclis Üyesi Şener İpek, Gemerek OSB Müdürü Fatih Yıldırım, Gemerek Belediye Meclis Üyesi Macit Çatak, Gemerek İlçe Özel İdaresi Müdürü Ramazan Öğen de katıldı. - SİVAS