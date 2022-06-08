Gemerek'te 3 bin 600 dönüm tarım arazisi selden zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Gemerek'te 3 bin 600 dönüm tarım arazisi selden zarar gördü

08.06.2022 16:14

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 3 bin 600 dönüm tarım arazisinin selden zarar gördüğü bildirildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 3 bin 600 dönüm tarım arazisinin selden zarar gördüğü bildirildi.

İlçede dün akşam saatlerinde şiddetli sağanağın yol açtığı sel, meskenlerin yanı sıra ekili arazileri de olumsuz etkiledi.

Gemerek Ziraat Odası Başkanı Orhan Ferman Çilkaya, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede sel suyunun getirdiği çamur ve molozla kaplı arazileri inceledi.

Çilkaya, AA muhabirine, selden en çok ekili tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde şu an yaklaşık 406 bin dönüm kullanılan tarım arazisi var. Bu arazilerde arpa, buğday, şeker pancarı, ayçiçeği ve silajlık mısır çeşitlerinin ekimi yapılıyor. Dün akşam meydana gelen selin ardından sabah saatlerinden itibaren ekili arazilerde hasar tespitine başlandı. Eskiçubuk, Karacalar, Fevzi Çakmak ve Altuntabak mahallelerinde yer alan tarım arazilerinde şu ana kadar yaklaşık 1600 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü tespit edildi. Ayrıca Kızılırmak yakınındaki Çepni beldesi ile Burhaköy'deki yaklaşık 2 bin dönüm arazi de selden olumsuz etkilendi. Bu bir afettir. İnşallah devletimiz, selden zarar gören çiftçimizin omuzlarındaki yükü alacaktır."

Selden en büyük zararı gören Gemerek ve Altuntabak ovaları ile Kızılırmak kenarındaki arazilerde ekim yapan çiftçilerin bundan sonra sadece silajlık mısır ekebileceğini anlatan Çilkaya, "Bu saatten sonra çiftçimiz burada şeker pancarı, arpa, buğday ekemez. Gemerek'te şu an ekilebilecek tek ürün var o da silajlık mısır. Bu nedenle haziranın ortasında bitecek Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarının afetten zarar gören yerlerde uzatılması lazım. Çünkü çiftçimiz mecburen ürün değişikliği yapacak. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bu sürenin uzatılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gemerek'te 3 bin 600 dönüm tarım arazisi selden zarar gördü
Gemerek'te 3 bin 600 dönüm tarım arazisi selden zarar gördü
Gemerek'te 3 bin 600 dönüm tarım arazisi selden zarar gördü
Gemerek'te 3 bin 600 dönüm tarım arazisi selden zarar gördü

YORUMLAR
500
Başkan Çetindağ: 'Sel baskınında 30 bin dönüm tarım arazisi hasar gördü' Başkan Çetindağ: 'Sel baskınında 30 bin dönüm tarım arazisi hasar gördü' Selden zarar gören Gemerek'te hasar tespit çalışmaları sürüyor Selden zarar gören Gemerek'te hasar tespit çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemerek'te 3 bin 600 dönüm tarım arazisi selden zarar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 17:32:58. #1.13#
SON DAKİKA: Gemerek'te 3 bin 600 dönüm tarım arazisi selden zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement