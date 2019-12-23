Gemerek'te "Ailem Derste Başarım Zirvede" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemerek'te 'Ailem Derste Başarım Zirvede' projesi - Son Dakika

Gemerek'te "Ailem Derste Başarım Zirvede" projesi

6 saat önce

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde Atatürk İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri, "Ailem Derste Başarım Zirvede" adlı proje kapsamında sınıflarında anneleriyle kum boyama, zeka oyunları, kitap okuma ve matematiksel beceri etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Gemerek'te

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde Atatürk İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri, "Ailem Derste Başarım Zirvede" adlı proje kapsamında sınıflarında anneleriyle kum boyama, zeka oyunları, kitap okuma ve matematiksel beceri etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Sınıf Öğretmeni Nazan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarı için öğrenci, öğretmen ve öğrenci velisinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Proje kapsamında iki haftada bir okula gelen velilerin çocuklarıyla etkinliklere katıldığını aktaran Öztürk, "Öğretmen ne kadar uğraşırsa uğraşsın, öğrenci ve velisi destek vermezse başarı sağlanamaz. Veliler de öğrencilerinin başarılarıyla doğrudan ilgilenmeliler." dedi.

Öğrenci Velisi Yeliz Kabasakal ise "Çocuklarımızın başarılı olması için öğretmenin fedakar çalışmasına veliler olarak katkı sağlamamız lazım. Bu projeyle çocuklarımızla birlikte oluyor, etkinlik yapıyoruz. Çocuklarımız daha da mutlu oluyor. Öğretmenimiz Nazan Öztürk'e teşekkür ederiz." diye konuştu.

Gemerek, Sızır, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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