Gemerek'te kuvvetli yağış taşkınlara neden oldu - Son Dakika

Gemerek'te kuvvetli yağış taşkınlara neden oldu
Gemerek'te kuvvetli yağış taşkınlara neden oldu Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ve dolu taşkınlara neden oldu.
Gemerek'te kuvvetli yağış taşkınlara neden oldu
SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ve dolu taşkınlara neden oldu.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde başlayıp 2 saat süren kuvvetli yağmur ve dolu ilçede hayatı felç etti. Yollar adeta dereye döndü. Bası binaların bahçe kısmını su bastı. Sivas- Kayseri karayolu taşkın suların taşıdığı hafriyat nedeniyle bir süre araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin erken müdahalesi ile yol araç ulaşımına yeniden açıldı. İlçede yoğun yağmur ve dolu nedeniyle her hangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Ekili tarım arazileri de zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 02:52 Kaynak: İHA
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