Gemerek'te sağanak sele neden oldu

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

İlçe merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle Alikemali Mahallesi Tuğsan Caddesinde bulunan Büyük Dere taştı. Taşkın suları sele neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu. Sivas- Kayseri karayolunda da sel suları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Gemerek Belediyesi ile karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.