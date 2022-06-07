Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı

07.06.2022 21:48
Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken, Sivas- Kayseri karayolu sel nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İlçe merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Büyük Dere ve ilçeye bağlı bazı köylerde dereler taştı. Taşkın suları sele neden olurken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sivas- Kayseri karayolu, sel suları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Su altında kalan tarım arazilerinde ise hasar oluştu. Gemerek Belediyesi ile Karayolları ekipleri sel sularından etkilenen bölgede temizlik çalışması başlattı.


Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı
Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı
Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı
Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı
Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı
Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı
YORUMLAR
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak etkili odu Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağanak etkili odu
Kaynak: DHA

Gemerek, Sivas, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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