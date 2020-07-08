Gemerek'te sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika

Gemerek'te sağanak yağış sele neden oldu
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu.
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Gemerek'te akşam saatlerinden itibaren başlayan dolu bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Cadde ve sokaklar sağanak sonrası derelerin taşması sonucu sel sularıyla doldu. Sivas- Kayseri karayolu da sel nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri yağışın dinmesi ve suların çekilmesinin ardından iş makineleriyle mahallelerde temizlik çalışması yaptı. Bölgede tarım arazileri de zarar gördü. Vali Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gemerek'te etkili olan yağmur ve dolu yağışının ardından tüm ekiplerimiz hızlı bir şekilde sevk edilmiş olup, meydana gelen sel nedeniyle can kaybının olmaması sevindiricidir. Zarar gören esnaflarımız ve vatandaşlarımızın yaraları en kısa sürede sarılacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:12 Kaynak: DHA
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