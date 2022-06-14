Gemerek'te sel suyu köprüyü yuttu - Son Dakika
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Gemerek'te sel suyu köprüyü yuttu

14.06.2022 21:20

Sivas'ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında sel suları köprüyü yuttu.

Sivas'ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında sel suları köprüyü yuttu.

Sivas'ta şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Sivas'ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında akşam etkili olan sel yollara zarar verdi. Sel suları yol üzerindeki köprüyü yuttu. Sel suları tarım arazilerine büyük oranda zarar verdi. Yaşanan selde yaralanan ve can kaybı olmadı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

(Erhan Aksoy/İHA)

Gemerek'te sel suyu köprüyü yuttu
Gemerek'te sel suyu köprüyü yuttu
Gemerek'te sel suyu köprüyü yuttu
Gemerek'te sel suyu köprüyü yuttu

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Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2) Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2)
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemerek'te sel suyu köprüyü yuttu - Son Dakika

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