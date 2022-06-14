Sivas'ta şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Sivas'ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında akşam etkili olan sel yollara zarar verdi. Sel suları yol üzerindeki köprüyü yuttu. Sel suları tarım arazilerine büyük oranda zarar verdi. Yaşanan selde yaralanan ve can kaybı olmadı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu

Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2)

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gemerek'te sel suyu köprüyü yuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.