Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nde Değişiklik
1 saat önce
Gemi acenteleri, temsil ettikleri gemilere kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri verebilecek.
Gemi acenteleri, temsil ettikleri gemilere kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri verebilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, "Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "Gemi acenteleri, temsil ettikleri gemilere yönelik doğrudan veya dolaylı olarak her ne surette olursa olsun kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetlerini ve ayrıca acentelik sözleşmesinde belirtilmedikçe yükleme ve boşaltma hizmetlerini, kendi nam ve hesaplarına veremezler." hükmü yasaklar kapsamından çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:33 Kaynak: AA
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