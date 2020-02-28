'Gemi adamı aranıyor' ilanıyla dolandıran çeteye operasyon: 19 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gemi adamı aranıyor' ilanıyla dolandıran çeteye operasyon: 19 gözaltı - Son Dakika

'Gemi adamı aranıyor' ilanıyla dolandıran çeteye operasyon: 19 gözaltı

6 saat önce

MERSİN'de, gazeteler ile internet sitelerine verdikleri 'Gemi adamı ve personeli aranıyor' ilanıyla farklı illerden 408 kişiyi 840 bin lira dolandıran 16'sı kadın 19 kişilik çete çökertildi.

'Gemi adamı aranıyor' ilanıyla dolandıran çeteye operasyon: 19 gözaltı, System.String[]

MERSİN'de, gazeteler ile internet sitelerine verdikleri 'Gemi adamı ve personeli aranıyor' ilanıyla farklı illerden 408 kişiyi 840 bin lira dolandıran 16'sı kadın 19 kişilik çete çökertildi. Çete üyelerinin, iş bulma umudu ile kendilerini arayanlar hakkında, "Dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş, tam mal, salak, tehdit edildi ve tekrar aranacak, ukala bir tip, yazık öğrenci" notları aldığı ortaya çıktı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir çetenin, gazete ve internet siteleri üzerinden 'Gemi adamı ve personeli aranıyor' ilanı vererek, dolandırıcılık yaptığı bilgisini aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip ile 5 denizcilik kursu firmasının, ilanlar aracılığıyla kendilerine başvuranlardan, bin 500 ile 3 bin lira alıp, sahte başvuru belgeleri doldurttukları saptandı. Çetenin 408 kişiyi dolandırdığını belirleyen polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 16'sı kadın 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor.Adreslerde yapılan aramalarda da ilanda verilen telefon numaralarını arayanlar hakkında, 'Tam mal, salak, tehdit edildi ve tekrar aranacak, ukala bir tip, yazık öğrenci, dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş' gibi notlar ile 26 cep telefonu ve 408 kişiden 840 bin lira alındığına dair belgeler ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye gönderildi.


Gemi Adamı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:58 Kaynak: DHA
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