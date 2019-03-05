Gemi Adamları İaşe Bedeli 30 Lira Oldu

İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 28 lira tutarındaki bedel 30 liraya çıkarıldı.

İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 28 lira tutarındaki bedel 30 liraya çıkarıldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararında, Kurul'un 20 Şubat 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında toplandığı belirtildi.



Toplantıda, 3 Mart 2018 tarihinde belirlenen ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 28 lira bedelin gıda maddeleri fiyatlarında görülen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı ve iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu olduğu yönünde görüş birliğine varıldığı kaydedildi.



Kurul oy birliğiyle bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelini net 30 lira olarak tespit etti.

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