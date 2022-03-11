Gemi adamları iaşe bedeli 48 lira oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Gemi adamları iaşe bedeli 48 lira oldu

11.03.2022 11:05
Gemi adamları iaşe bedeli 48 lira oldu

İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 35 liradan 48 liraya yükseltildi.

İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 35 liradan 48 liraya yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Kurul, 23 Şubat 2022'de Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında toplandı. Kurul, oy çokluğuyla bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 48 lira olarak tespit edilmesini kararlaştırdı.

Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 35 lira veriliyordu.

YORUMLAR
500
Mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu (2) Mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu (2) MEB'in öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimi programı Resmi Gazete'de MEB'in öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimi programı Resmi Gazete'de

Gazete, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gemi adamları iaşe bedeli 48 lira oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Kılıçdaroğlu tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız! Demirtaş'ı da, Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, düşünce mahkumlarını da...
11:01 Fransa'da seçim öncesi Macron'u eleştirisi: Telefonla konuşuyor, ne olduğunu ne yaptığını bilmiyoruz
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:12:57. #1.13#
SON DAKİKA: Gemi adamları iaşe bedeli 48 lira oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement