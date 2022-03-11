Gemi adamları iaşe bedeli 48 lira oldu - Son Dakika

İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 35 liradan 48 liraya yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Kurul, 23 Şubat 2022'de Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında toplandı. Kurul, oy çokluğuyla bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 48 lira olarak tespit edilmesini kararlaştırdı.

Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 35 lira veriliyordu.