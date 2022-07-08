Gemi aşçısı, Datça açıklarında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gemi aşçısı, Datça açıklarında hayatını kaybetti

08.07.2022 12:14
Gemi aşçısı, Datça açıklarında hayatını kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir ticari gemide aşçı olarak çalışan İbrahim Özgül (57), rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir ticari gemide aşçı olarak çalışan İbrahim Özgül (57), rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Olay, Datça ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gün önce İzmir'den yola çıkan Ada Zeynep isimli bir ticari gemide aşçı olarak çalışan 57 yaşındaki İbrahim Özgül, Datça açıklarına geldikleri esnada henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak hayatını kaybetti. Gemide bulunan yetkililer durumu Datça Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine gemiye gelen sahil güvenlik ekipleri, Özgül'ün cansız bedenini teslim alarak Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürdü. İlk değerlendirmelere göre Özgül'ün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İzmir, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemi aşçısı, Datça açıklarında hayatını kaybetti - Son Dakika

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