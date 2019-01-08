Son Dakika Haberleri: Gemi Aşçısının Denizde Cesedi Bulundu

Gemi Aşçısının Denizde Cesedi Bulundu

1 saat önce İlandır

YALOVA'nın Altınova ilçesi açıklarındaki bakım ve tarama gemisinde aşçı olan Gençağa Korkmaz'ın (49) cesedi bulundu.

Gemi Aşçısının Denizde Cesedi Bulundu, System.String[]
YALOVA'nın Altınova ilçesi açıklarındaki bakım ve tarama gemisinde aşçı olan Gençağa Korkmaz'ın (49) cesedi bulundu. Korkmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Altınova Tersaneler Bölgesi'nde denizde bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan aramalarda Altınova açıklarında bulunan ceset, sahile çıkarıldı. Cesedin üzerinden Gençağa Korkmaz (49) adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Korkmaz'ın Türk Bayraklı 'RISING SUN IHI' isimli bakım ve tarama gemisinde aşçı olarak çalıştığı tespit edildi. Geminin Altınova'da bir tersaneye bakım için geldiği ve sabah saatlerinde buradan ayrıldığı ifade edildi. Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü çok yönlü olarak soruşturma başlattı. Yalova'da tersaneler bölgesinden ayrılan gemi tayfasının da ifadelerine başvurulduğu bildirildi. 

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Korkmaz'ın limandan ayrılırken gemide olup olmadığının, denize mi düştüğü, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:30 Kaynak: DHA

Yalova, Altınova, 3. Sayfa
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