Gemi atığı değil polen kümesi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son günlerde deniz yüzeyinde görülen sarı tabakanın, gemi atığı değil, her yıl mevsimsel olarak görülen doğal polen tozu olduğunu açıkladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, son günlerde deniz yüzeyinde görülen ve vatandaşları endişelendiren sarı tabakanın kirlilik değil, doğal polen kümesi olduğunu bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, deniz yüzeyinde gemi ve deniz araçlarından kaynaklı atıkların boşaltıldığına dair gelen bildirimlere istinaden deniz suyundan örnekler aldı. Numunelerin yapılan analizi ve mikroskobik incelemeleri sonucu söz konusu sarı maddenin organik kökenli mevsimsel değişime dayalı polen tozu olduğu tespit edildi.



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya kıyılarımızda, genellikle bu dönemlerde deniz yüzeyinde akıntıyla çizgisel bir hat olarak, yüzeysel sularda ise kümelenmiş şekilde görülen sarı renk tonlarındaki tabaka, mevsimsel değişimle birlikte doğal olarak rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç polenlerinden kaynaklanmaktadır" denildi.



Büyükşehir Belediyesi'nin denizin korunmasına yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü ifade edildi. - ANTALYA