Gemi battığı zaman kullanılan filika alabora oldu - Son Dakika
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Gemi battığı zaman kullanılan filika alabora oldu

22.03.2022 18:48
Gemi battığı zaman kullanılan filika alabora oldu

Rize'nin Derepazarı ilçesinde eğitim amaçlı kullanılan can filikası alabora oldu, içerisinde bulunan 14 üniversite öğrencisi ve 1 eğitmen kendi imkanlarıyla filikayı terk ederek kurtuldu.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde eğitim amaçlı kullanılan can filikası alabora oldu, içerisinde bulunan 14 üniversite öğrencisi ve 1 eğitmen kendi imkanlarıyla filikayı terk ederek kurtuldu.

Olay ilçeye bağlı Tersane mahallesi açıklarında meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde öğretim gören 14 öğrenci, gemi battığında kullanılacak olan 'can filikası' içerisinde eğitim aldığı sırada sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü filika bir anda ters döndü. İçerisinde bulunan ve dalgıçlık eğitimleri olan öğrenciler kendi çabaları ile filikadan dışarıya çıkmayı başardı. Sonrasında görenlerin haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik Ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkmayı başaran öğrenciler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Gemi battığı zaman kullanılan filika alabora oldu
Gemi battığı zaman kullanılan filika alabora oldu
Gemi battığı zaman kullanılan filika alabora oldu
Gemi battığı zaman kullanılan filika alabora oldu
Gemi battığı zaman kullanılan filika alabora oldu

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Üniversite, Derepazarı, Rize, Gemi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gemi battığı zaman kullanılan filika alabora oldu - Son Dakika


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