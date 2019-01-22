Gemi Çarpan Yalının Son Hali Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi Yalıda Restorasyon çalışmaları sürüyorİSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi.
Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi
Yalıda Restorasyon çalışmaları sürüyor
İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Yalının bir kısmının onarıldığı ve çalışmaların yavaş ilerlediği görüldü.
Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin çarptığı Anadolu Hisarı'nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyon çalışmalarında yalının bir bölümünün onarılırken, çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Salih Efendi Yalısı'nın son durumu da havadan görüntülendi. Görüntülerde yalının bir bölümün restore edildiği görülürken, çalışmaların da yavaş ilerlediği gözlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:55 Kaynak: İHA
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