Son Dakika Haberleri: Gemi Çarpan Yalının Son Hali Havadan Görüntülendi

Gemi Çarpan Yalının Son Hali Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi Yalıda Restorasyon çalışmaları sürüyorİSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi.

Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi
Yalıda Restorasyon çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Yalının bir kısmının onarıldığı ve çalışmaların yavaş ilerlediği görüldü.
Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin çarptığı Anadolu Hisarı'nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyon çalışmalarında yalının bir bölümünün onarılırken, çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Salih Efendi Yalısı'nın son durumu da havadan görüntülendi. Görüntülerde yalının bir bölümün restore edildiği görülürken, çalışmaların da yavaş ilerlediği gözlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Hekimbaşı Yalısı, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'deki Müzede Yanlış Asansöre Binen Türk Akademisyen, Tarihi Aydınlattı Kerç Boğazı'nda İçinde Türklerin de Olduğu 2 Gemide Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü Var

Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Kulisleri Sallayan İddia: Oyuncu Meltem Cumbul, Seçimlerde Şişli'den Aday Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 10:56:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemi Çarpan Yalının Son Hali Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]