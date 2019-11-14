Son Dakika Haberleri: Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi
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Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi

6 saat önce

Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi -Bir kısmı onarılan yalıda çalışmaların durduğu görüldüİSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi.

Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi

-Bir kısmı onarılan yalıda çalışmaların durduğu görüldü

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Yalının bir kısmının onarıldığı görülürken çalışmaların durduğu dikkat çekti.

Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin çarptığı Anadolu Hisarı'nda tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Restorasyon çalışmalarında yalının bir bölümünün onarıldığı görülürken çalışmaların durduğu dikkat çekti.

Gemi sahibi 206 milyon 103 bin 865 TL ödeyecek

İstanbul Beykoz'daki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Vitaspirit isimli geminin sahibinin sorumluluk miktarı belirlendi. Vitaspirit gemisinin donatanı (sahibi) sorumluluk miktarının sınırlandırılması için dava açmıştı. Mahkeme bu konuda kararını verdi. Mahkeme, gemi sahibinin en yüksek sorumluluk sınırının faizi ile birlikte 206 milyon 103 bin 865 TL olduğuna hükmetti.

Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi

Hekimbaşı Yalısı, İstanbul Boğazı, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
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Boğaz'da geminin çarptığı yalıda çalışmalar durdu
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