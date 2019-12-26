Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi - Son Dakika

Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi

6 saat önce

İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısının son hali havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısının son hali havadan görüntülendi. Kanal İstanbul projesinin tartışıldığı bu günlerde yalının restorasyon çalışmalarının ağır ilerlediği dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Boğazında 2018 Nisan ayında yaşanan olayda, dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev gemi tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, yalıda restorasyon çalışmalarına başlanmıştı.

Kanal İstanbul projesinin tartışıldığı bu günlerde gözler tekrar İstanbul Boğazına çevrildi. Kazanın ardından restorasyona başlanan yalının bir bölümü onarılırken, restorasyon çalışmalarının oldukça yavaş ilerlediği görüldü.

Öte yandan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın restorasyonunda gelinen son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde yalının bir bölümün restore edildiği görülürken, çalışmaların da yavaş ilerlediği gözlendi.

(Mustafa Biçer/İHA)

Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi

Hekimbaşı Yalısı, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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